Frankreichs Linken schließen sich vor Wahl zusammen

Paris (Reuters) - Vor der Parlamentswahl in Frankreich haben sich die Linksparteien des Landes auf die Bildung einer gemeinsamen Volksfront (fr. "Front populaire") verständigt.

Damit werde ein neues Kapitel in der Geschichte des Landes aufgeschlagen, hieß es am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung. "Jetzt in den Wahlkampf - um zu gewinnen!" schrieb Francois Ruffin von La France Insoumise (LFI) auf dem Kurznachrichtendienst X. Die linken Parteien hatten bereits im Parlamentswahlkampf 2022 zusammengearbeitet. Ein Führungsstreit und politische Differenzen - unter anderem über den Gaza-Krieg - führten jedoch zu Rissen in dem Bündnis.

Die neue Volksfront bildet ein politisches Gegengewicht zur rechtsextremen Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen am anderen Ende des politischen Spektrums. Die RN dürfte Umfragen zufolge die Wahlen am 30. Juni und 7. Juli gewinnen, jedoch die absolute Mehrheit verfehlen. Präsident Emmanuel Macron hatte nach der Europa-Wahl kurzfristig die Parlamentswahl vorgezogen. Er selbst lehnt einen Rücktritt ab. Macrons Amtszeit geht bis 2027, dann darf er nicht erneut antreten.

