Habeck reist nach Südkorea und China

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) reist nach Südkorea und China. Der Vizekanzler bricht am Mittwoch zu seiner fünftägigen Reise auf, die ihn zum ersten Mal seit Amtsantritt nach China führt. Das teilte ein Sprecher seines Ministeriums am Freitag in Berlin mit. Zentrale Themen der Reise sind nach seinen Angaben die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen, der Klimaschutz und die Energiepolitik.

Schwierige Fragen erwarten Habeck insbesondere in China. Die EU-Kommission hat vor Kurzem Strafzölle gegen Elektroautos wegen unfairer Subventionierung angedroht. Es dürfte auch um die guten Beziehungen der dortigen Staatsführung mit Russland und um die Drohungen gegen die Inselrepublik Taiwan gehen. Schließlich steht das Land wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik.

"China ist für deutsche Unternehmen wiederum ein sehr wichtiger Absatz- und Bezugsmarkt", sagte der Sprecher des Wirtschaftsministeriums. Das gegenseitige Handelsvolumen habe im vergangenen Jahr 254 Milliarden Euro betragen, ein Zwölftel des gesamten deutschen Warenhandels. Bei Südkorea ist es mit 34 Milliarden Euro nur ein Bruchteil davon, gleichwohl ist das Land den Angaben zufolge Deutschlands zweitwichtigster Exportmarkt in Asien mit einem Warenexport im Wert von etwa 20 Milliarden Euro.

In beiden Ländern will Habeck Politiker und Wirtschaftsvertreter treffen sowie Angehörige deutscher und europäischer Unternehmen. Er wird von Wirtschaftsvertretern und Bundestagsabgeordneten begleitet./hrz/DP/ngu