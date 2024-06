Umfragen sehen krachende Niederlage für britischen Premier voraus

LONDON (dpa-AFX) - Die Konservative Partei des britischen Premierministers Rishi Sunak steuert bei der Parlamentswahl am 4. Juli nach Erkenntnissen von Meinungsforschern auf eine verheerende Niederlage zu. Schon seit Langem liegt die sozialdemokratische Labour-Partei mit rund 20 Punkten in Führung. Nun wurden die Konservativen in einer YouGov-Umfrage für die Zeitung "Times" erstmals von der rechtspopulistischen Partei Reform UK auf den dritten Platz verdrängt.

"Die Tories implodieren, wir sind nun die Opposition", sagte Reform-Chef Nigel Farage, der den Brexit maßgeblich vorangetrieben hatte.

Reform kam in der Online-Befragung am 12. und 13. Juni unter 2200 Erwachsenen auf 19 Prozent. Die Tories landeten bei 18 Prozent. Das Ergebnis liege innerhalb der Fehlertoleranz, betonte YouGov. Dennoch spiegele es eine "seismische Verschiebung in der Wählerlandschaft" wider.

Im britischen Mehrheitswahlsystem erhält nur die Siegerin oder der Sieger eines Wahlkreises ein Mandat. Die übrigen Stimmen haben keine Bedeutung.

Reform jagt Sunak viele Stimmen ab

Daher rechnen Beobachter damit, dass Reform trotz der hohen Umfragewerte nur wenige Sitze im Unterhaus erobern kann. Vielmehr gilt als wahrscheinlich, dass die Rechtspopulisten den Konservativen so viele Stimmen abjagen, dass Labour eine gewaltige Mehrheit einfährt und die Tories in historischem Ausmaß verlieren werden.

Farage setzt Sunak seit Langem mit Forderungen nach einem schärferen Vorgehen gegen Migration unter Druck. Der Premier hat seine Partei deshalb zwar stetig weiter nach Rechts bewegt. In Umfragen schlägt sich das aber bisher nicht nieder - im Gegenteil. Der Umfrage-Tracker des TV-Senders Sky News, der einen Durchschnitt der Befragungen widerspiegelt, zeigt einen deutlichen Zulauf zu Reform und ein stetes Absacken der Konservativen./bvi/DP/ngu