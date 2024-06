Devisen: Euro verharrt zu Wochenbeginn über 1,07 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Montagmorgen erst einmal stabilisiert. Die Gemeinschaftswährung kostete 1,0705 US-Dollar, nachdem sie am Freitag auf den tiefsten Stand seit Anfang Mai abgesackt war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zum Wochenschluss auf 1,0686 (Donnerstag: 1,0784) US-Dollar festgesetzt.

Die Risikoaversion der Anleger habe zum Ende der letzten Woche deutlich zugenommen, schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Vor allem die anstehenden Neuwahlen in Frankreich sorgten für Verunsicherung, nachdem das Mitte-Bündnis von Staatspräsident Emmanuel Macron bei den Europawahlen eine deutliche Niederlage erlitten hatte. An den Märkten wird Experten zufolge weiterhin eine Machtübernahme europakritischer Kräfte aus dem rechten politischen Lager befürchtet.

Einfluss auf das Marktgeschehen haben laut den Helaba-Experten auch die Erwartungen an die Geldpolitik. Da die EZB und die US-Notenbank Fed auf die Datenabhängigkeit ihrer Zinsentscheidungen hingewiesen hätten, spielten Inflations- und Konjunkturzahlen weiterhin eine wichtige Rolle. In der neuen Woche stünden vornehmlich Frühindikatoren zur Veröffentlichung an. Den Anfang macht am Montag der Empire-State-Industriebericht aus den USA. Die erste Fed-Umfrage im Industriesektor dieses Monats werde leicht steigend erwartet, allerdings dürfte der Index weiterhin im negativen Bereich verbleiben./la/mis