USA: Industriestimmung hellt sich spürbar auf - Empire-State-Index

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Industriestimmung im US-Bundesstaat New York hat sich im Juni deutlich aufgehellt. Der Empire-State-Index stieg zum Vormonat um 9,6 Punkte auf minus 6,0 Punkte, wie die regionale Notenbank von New York am Montag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Anstieg auf lediglich minus 10,0 Punkte erwartet.

Die Warenauslieferungen stiegen an, während sich die Lieferzeiten etwas verringerten. Der Arbeitsmarkt habe sich schwach weiter entwickelt. Die Geschäftslage sei immer noch trübe. Der Ausblick auf das nächste halbe Jahr habe sich aber auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren gebessert.

Der regionale Stimmungsindikator liegt allerdings immer noch klar unter der Nulllinie und signalisiert damit einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität./bgf/la/jha/