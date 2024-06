Nachfrage nach deutschen Staatsanleihen steigt

Seit den Europawahlen und der von Präsident Emmanuel Macron vorgezogenen Parlamentswahl in Frankreich steigt der Finanzagentur zufolge die Nachfrage nach deutschen Staatsanleihen.

"Wir sehen Nachfrage nach liquiden und auch sicheren Anleihen", sagte der Geschäftsführer der für das Schuldenmanagement des Bundes zuständigen Agentur, Tammo Diemer, am Dienstag auf einer Pressekonferenz. "Davon profitiert der Bund-Markt gerade."

Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire hatte gewarnt, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone könne in eine Finanzkrise schlittern, sollten die extremen Parteien die Wahlen am 30. Juni und 7. Juli gewinnen. Meinungsumfragen zufolge liegt derzeit der rechtsnationale Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen vor der Volksfront, einem Bündnis linker Parteien. Anleger trennten sich in den vergangenen Tagen in größerem Umfang von französischen Wertpapieren. Der Risikoaufschlag, den Anleger für französische Staatsanleihen zahlen, stieg zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit mehr als vier Jahren.

Die Währungshüter der Europäischen Zentralbank (EZB) haben Insidern zufolge keine Pläne, über Notkäufe französischer Staatsanleihen zu diskutieren. Sie seien vielmehr der Auffassung, es sei Aufgabe der Politik in Frankreich, Investoren zu beruhigen, die durch die Möglichkeit einer rechtsextremen Regierung aufgeschreckt worden seien, sagten fünf Währungshüter der Nachrichtenagentur Reuters.

60 Milliarden weniger als 2023

Die deutsche Finanzagentur hat ihre Emissionsplanung für 2024 bekräftigt. Insgesamt sollen Bundeswertpapiere im Volumen von 440 Milliarden Euro begeben werden, wie die Agentur mitteilte. Das sind rund 60 Milliarden Euro weniger als im vergangenen Jahr, in dem mit einer halben Billion Euro ein Rekordniveau erreicht wurde. Das geplante Volumen ist das niedrigste seit 2020, liegt aber immer noch gut doppelt so hoch wie in den Jahren vor der Corona- und der Energiekrise.

Die Planung könne je nach Finanzierungsbedarf und Liquiditätslage des Bundes und seiner Sondervermögen sowie je nach Kapitalmarktsituation noch geändert werden. "Der Bund hält an seinem bekanntgegebenen Plan aber so weit wie möglich fest, um Investoren eine verlässliche Orientierung zu geben", hieß es.

Der überwiegende Teil der Emissionserlöse wird benötigt, um Geld an Investoren zurückzuzahlen. So müssen 2024 rund 343 Milliarden Euro an Tilgungszahlungen für bereits bestehende Schulden des Bundes und seiner Sondervermögen geleistet werden. Dafür wird nun eine Refinanzierung benötigt.

Bundeswertpapiere stehen beispielsweise bei Pensionskassen, Versicherern und Hedgefonds hoch im Kurs. Sie kaufen Anleihen vom Bund und erhalten dafür zuvor festgelegte Zinszahlungen, ehe sie am Laufzeitende ihr verliehenes Geld zurückbekommen. Sie haben aber auch die Möglichkeiten, die Papiere an der Börse zu verkaufen.

Das Risiko ist für die Geldgeber überschaubar: Die großen Ratingagenturen bewerten die Bonität Deutschlands jeweils mit der Bestnote AAA. Das signalisiert Anlegern ein extrem geringes Ausfallrisiko, wenn sie dem deutschen Staat Geld leihen. Dieser wiederum profitiert vom "Triple-A"-Status, da er sich zu vergleichsweise günstigen Konditionen frisches Geld leihen kann.