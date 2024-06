Aktien Asien/Pazifik: Hongkong stark dank Reformhoffnung - sonst durchwachsen

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch eine durchwachsene Kursentwicklung gezeigt. Während es in Hongkong deutlich und in Japan moderat bergauf ging, standen bei den chinesischen Festlandbörsen sowie in Australien Verluste zu Buche.

Der anhaltende Hype um Künstliche Intelligenz (KI) mit Nvidia als neuem weltweit wertvollstem Börsenunternehmen hatte am Vortag zwar dem Halbleitersektor eine Fortsetzung seiner Rekordjagd beschert. Den US-Märkten insgesamt gab das nach den jüngsten Bestmarken aber keinen neuen Schwung mehr.

Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong zog zur Wochenmitte um 2,6 Prozent auf 18 385,42 Punkte an. Auch dank Hoffnungen auf mögliche chinesische Kapitalmarktreformen konnte der zuletzt schwache Markt damit den Rückstand auf andere technologielastige Handelsplätze wie Südkorea und Taiwan verkürzen.

Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 knüpfte mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 38 570,76 Punkte an seine Erholung vom Vortag an. Zuvor war bekannt geworden, dass die japanischen Exporte dank der schwachen Landeswährung im Mai so deutlich gestiegen waren wie seit November 2022 nicht mehr. Analysten hatten mit einem geringeren Wachstum gerechnet.

Derweil sank der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen um 0,4 Prozent auf 3530,35 Zähler. In Sydney verabschiedete sich der australische Leitindex S&P/ASX 200 mit einem Minus von 0,11 Prozent auf 7769,70 Punkte aus dem Handel./gl/mis