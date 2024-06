EQS-News: INVL sichert sich HoldCo-Darlehen für Solarportfolio in Rumänien und Polen

Emittent / Herausgeber: Capcora GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung

INVL sichert sich HoldCo-Darlehen für Solarportfolio in Rumänien und Polen



19.06.2024 / 09:00 CET/CEST

Der INVL Renewable Energy Fund I, der von INVL Asset Management verwaltet wird und sich auf Investitionen in Erneuerbare Energien konzentriert, hat eine HoldCo-Fazilität in Höhe von 17,5 Mio. EUR von einem internationalen Debt Fonds erhalten. Mit dieser Finanzierung wird das erforderliche Kapital für den Erwerb und die Errichtung eines 482-MW-Portfolios von Photovoltaik-Projekten in Rumänien und Polen bereitgestellt. Capcora fungierte bei dieser Transaktion als exklusiver Finanzberater von INVL.



„Wir freuen uns sehr über diese maßgeschneiderte HoldCo-Fazilität, die einen bedeutenden Meilenstein in unseren Bemühungen zur Reduktion von Emissionen und zur Erhöhung der Energiesicherheit in Polen und Rumänien darstellt. Diese strategische Transaktion dient nicht nur der Finanzierung unserer laufenden Projekte, sondern stärkt auch unsere Position als führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger Investitionen", sagt Liudas Liutkevičius, Managing Partner des INVL Renewable Energy Fund I.



Das Portfolio des INVL Renewable Energy Fund I besteht aus 450 MWp in Rumänien und 32 MWp in Polen. Die Gesamtprojektkosten werden sich voraussichtlich auf rund 250 Mio. EUR belaufen. Der Bau aller Solarparks in diesen Ländern soll bis Ende 2025 abgeschlossen sein.



Die Fazilität wurde auf HoldCo-Ebene aufgenommen und als Darlehen mit einer Laufzeit von zwei Jahren, welche an den Bauzeitplan angelehnt ist, strukturiert. Die Mittel werden zur Deckung eines Teils der Projektkosten verwendet, während die restlichen Kosten durch vorrangige Kredite, Eigenkapitaleinlagen und Erlöse aus möglichen Projektverkäufen gedeckt werden.



„Die Umsetzung dieser Transaktion für INVL unterstreicht unser Engagement zur Entwicklung innovativer Finanzierungslösungen, selbst in Ländern, in denen sich die Finanzmärkte noch entwickeln. Diese strategische Finanzierung ist entscheidend, um die Großprojekte von INVL in Rumänien voranzutreiben, und wir freuen uns sehr, Teil dieser Reise zu sein“, erwähnt Alexander Kuhn, Managing Partner bei Capcora.



Bei der Umsetzung dieser Finanzierung wurde der INVL Renewable Energy Fund I von Capcora und CMS Poland beraten.



Über INVL Renewable Energy Fund I

Der INVL Renewable Energy Fund I wurde am 20. Juli 2021 von INVL Asset Management als Teilfonds für informierte Anleger aufgelegt. Er investiert in frühe und mittlere Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien (Solar- und Windenergie), einschließlich des Baus neuer Kraftwerke, der Entwicklung und/oder des Erwerbs der für den Betrieb von Kraftwerken erforderlichen Infrastruktur sowie der effektiven Verwaltung bestehender Kraftwerke in der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums. INVL Asset Management ist Teil von INVL, der führenden baltischen Investmentmanagement- und Lebensversicherungsgruppe.

www.invl.com



Über Capcora

Capcora ist eine unabhängige Financial Advisory Boutique, die sich auf Dienstleistungen im Bereich M&A und Project Finance spezialisiert hat mit dem Ziel, die Energiewende in Europa zu beschleunigen. Das 2015 gegründete Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main unterstützt seine Kunden in den Sektoren Erneuerbare Energien und Infrastruktur bei Verkaufs- und Kauftransaktionen (Sell-Side / Buy-Side M&A) sowie bei der Beschaffung von Mezzanine-, Unitranche- oder Senior-Finanzierungen.

www.capcora.com

