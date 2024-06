GNW-Adhoc: Calibre Scientific erwirbt DCS, einen deutschen Anbieter von Antikörpern, Reagenzien und Geräten für die Immunhistochemie

^LOS ANGELES, June 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific freut sich,

die Übernahme der DCS Innovative Diagnostik-Systeme GmbH & Co. KG (?DCS" oder das ?Unternehmen") bekannt zu geben. DCS ist ein deutscher Anbieter von Reagenzien und Geräten für die Immunhistochemie und beliefert Einrichtungen in den Bereichen Diagnostik, Forschung und Industrie sowie Universitäten und Krankenhäuser. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den Endmärkten der klinischen Pathologie und Onkologie. Die Übernahme von DCS stärkt das wachsende Produkt- und Dienstleistungsportfolio von Calibre Scientific in der DACH-Region. Das 1992 gegründete Unternehmen mit Sitz in Hamburg hat sich eine führende Marktposition in der Immunhistochemie erarbeitet und liefert ein vollständiges Portfolio an Primär-Antikörpern, Sekundär-Reagenzien, Nachweissystemen und Automatisierungssystemen an Labore, Krankenhäuser und Universitäten in der DACH- Region. Mit dieser Übernahme erweitert Calibre Scientific seine Plattform um ein weiteres renommiertes Unternehmen, stärkt seine Präsenz in der DACH-Region und baut sein wachsendes Produktportfolio im Bereich der Diagnostik weiter aus. ?Wir freuen uns, DCS in die Familie von Calibre Scientific aufnehmen zu können", so Ben Travis, Chief Executive Officer von Calibre Scientific. ?DCS ist seit über 30 Jahren im DACH-Markt tätig und hat sich im Lieferketten-Ökosystem von Lieferanten und Kunden gleichermaßen etabliert. Wir sind von der technischen Kompetenz, der Marktkenntnis und dem hochwertigen Produktportfolio des Unternehmens sehr beeindruckt und freuen uns darauf, das Wertversprechen, das DCS derzeit in der DACH-Region leistet, weiter zu steigern." ?Ich freue mich sehr auf die nächste Entwicklungsstufe von DCS, jetzt als Teil von Calibre Scientific", erklärte Christian Sartori, Managing Director bei DCS. ?Wir haben ein umfassendes Know-how auf dem europäischen Markt der Diagnostik erworben, und das umfangreiche Portfolio und die kommerzielle Infrastruktur von Calibre Scientific sind die ideale Ergänzung, um DCS auf die nächste Stufe zu bringen." Über Calibre Scientific Calibre Scientific ist ein globaler Anbieter von biowissenschaftlichen Reagenzien, Geräten, Instrumenten und Verbrauchsmaterialien für die Laborforschung, Diagnostik, Industrie und Biopharmazie. Calibre Scientific besitzt ein Portfolio von Biowissenschafts- und Diagnostikunternehmen, die über eine konkurrenzlose Fähigkeit verfügen, die Herausforderungen ihrer Kunden in ihren jeweiligen Märkten anzugehen. Wir sind weltweit in über 175 Ländern vertreten und unterstützen Kunden auf der ganzen Welt. Calibre Scientific mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, USA, erweitert kontinuierlich sein Produktangebot sowie seine globale Präsenz für Labore aus verschiedensten Branchen und geografischen Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter www.investor.calibrescientific.com (https://investor.calibrescientific.com/) oder wenden Sie sich an press@calibrescientific.com (mailto:press@calibrescientific.com). °