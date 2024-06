Habeck dankt Südkorea für Unterstützung im Ukraine-Krieg

SEOUL (dpa-AFX) - Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) hat Südkorea für die gemeinsame Haltung im Ukraine-Krieg gedankt. Er lobte das Land bei einem Besuch in der Hauptstadt Seoul am Donnerstag als Wertepartner, der sich "klar auf die Seite der Freiheit und der liberalen Demokratien gestellt hat, die Sanktionen im Wesentlichen immer übernimmt und das auch in Zukunft tun wird". Der Bundeswirtschaftsminister ergänzte: "Dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken."

Dass Südkorea keine Waffen an die Ukraine liefert, wollte Habeck nicht kritisieren. "Korea liefert Waffen an Länder, die wiederum bereit sind, der Ukraine Waffen zur Verfügung zu stellen", sagte Habeck. "Über den sogenannten Ringtausch" werde das System dann schlüssig./hrz/DP/jha