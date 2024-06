Knappe Kassen in Deutschland verhindern Tennet-Stromnetz-Kauf

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der niederländische Stromnetzbetreiber Tennet hat unter die jahrelangen Verhandlungen mit Deutschland einen Schlussstrich gezogen und erwägt für sein Deutschland-Geschäft nun unter anderem einen Börsengang.

"Tennet bereitet konkrete Optionen für einen Privatverkauf, einen Teilverkauf oder einen Börsengang von Tennet Deutschland vor", erklärte der niederländische Finanzminister Steven van Weyenburg in einem Brief an das Parlament. Die Bundesregierung habe ihm mitgeteilt, dass sie solche Szenarien unterstützen werde. Ein deutscher Regierungsvertreter sagte der Nachrichtenagentur Reuters, der Bund könne sich eine Beteiligung am deutschen Tennet-Stromnetz vorstellen. "Eine vollständige Übernahme ist zwar vom Tisch, nicht aber eine staatliche Beteiligung." Dazu könne etwa eine Minderheitsbeteiligung gehören.

Zuvor hatte Tennet mitgeteilt, die Gespräche mit der staatlichen Förderbank KfW beendet zu haben, nachdem die Bundesregierung dem niederländischen Staat mitgeteilt habe, "dass sie die geplante Transaktion aufgrund von Haushaltsproblemen nicht durchführen kann." Vom Bundeswirtschaftsministerium war zunächst keine Stellungnahme erhältlich. Das Netz von Tennet durchquert ganz Deutschland und reicht in einem Streifen von der Grenze Dänemarks im Norden bis zu den Alpen im Süden.

Die Verhandlungen mit der niederländischen Regierung über den Staatskonzern hatten sich seit Jahren hingezogen. Insider hatten im vergangenen Jahr den Wert des Deutschland-Geschäfts von Tennet auf 20 bis 25 Milliarden Euro taxiert. Im März schien eine Einigung in greifbarer Nähe. Reuters erfuhr damals von einer mit der Angelegenheit vertrauten Person, dass die KfW voraussichtlich den Milliarden-Deal abwickeln werde. Sie würde in einem zweiten Schritt Anteile an private Investoren verkaufen, während der Bund langfristig eine Sperrminorität behalten wolle.

Deutschland und besonders das Wirtschaftsministerium hatten großes Interesse an einem Erwerb, da Tennet die wichtigen Nord-Süd-Stromautobahnen für die Energiewende baut und betreibt. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte sich zuletzt erneut für die Übernahme des Tennet-Stromnetzes stark gemacht und betont: "Ich halte es nach wie vor für sinnvoll, dass der Staat bei einer so wichtigen Infrastruktur sicherstellt, dass sie in guten Händen bleibt." Die Niederlande wollen den deutschen Tennet-Teil verkaufen, denn sie scheuen die nötigen Milliarden-Investitionen, von denen der größte Teil auf Deutschland entfallen würde. In den Planungen für die nächsten zehn Jahre rechnet Tennet mit Investitionen von bis zu 160 Milliarden Euro, die meisten davon in Deutschland.

Tennet betonte, an seinen Investitionsplänen in beiden Ländern festzuhalten. Dabei werde das Unternehmen vom niederländischen Staat unterstützt, der Tennet kürzlich ein Darlehen von 25 Milliarden Euro für die Jahre 2024 und 2025 gewährt hat. Das Unternehmen werde zudem weiter versuchen, öffentliche oder private Kapitalmärkte zu nutzen, um die Finanzierung der deutschen Aktivitäten zu stemmen.

