EQS-News: BEX Holding kündigt Verlegung des Hauptsitzes und Ernennung eines neuen CEO, CTO und CSO an

[Cyber City, Mauritius, 21/06/24] BEX Holding, die Muttergesellschaft von BEX Mauritius Block Exchange, freut sich, die Verlegung ihres Firmensitzes von London, England, nach Port Louis, Mauritius, bekannt zu geben. Diese strategische Verlagerung konsolidiert die Geschäftstätigkeiten von BEX und etabliert die Plattform www.bex.global als führenden Hub für den Handel mit Wertpapier-Token. Im Zuge dieses Übergangs gibt BEX Holding auch die Ausgabe neuer Aktien und die Ernennung von Milena Popovic zur neuen Interim-CEO (Chief Executive Officer), Klaus Heeder zum neuen CTO (Chief Technology Officer) und Silke Meinhardt zur neuen CSO (Chief Sales Officer) bekannt.



Neuer Hauptsitz der BEX Holding und der BEX Mauritius Block Exchange

Ab sofort befindet sich der Hauptsitz der BEX Holding offiziell in Port Louis, Mauritius. Diese Sitzverlegung steht im Einklang mit der Vision des Unternehmens, den fortschrittlichen regulatorischen Rahmen und die strategische Position von Mauritius innerhalb des globalen Finanzökosystems zu nutzen. BEX bietet Privatanwendern und Unternehmensemittenten aus der ganzen Welt rund um die Uhr direkten Zugang zum Handel mit Wertpapier-Token ohne Zwischenhändler.

Milena Popovic, Gründerin und Hauptinvestorin des BEX-Ökosystems, wurde zur neuen Interim-CEO und Vorsitzenden des Verwaltungsrats der BEX Mauritius Block Exchange und BEX Holding ernannt. Mit ihrem umfassenden Fachwissen in den Bereichen Blockchain-Technologie und digitale Finanzen wird Frau Popovic das Wachstum und die Innovation von BEX auf dem Markt für Wertpapier-Token vorantreiben.

Klaus Heeder, der seit Beginn an der Entwicklung der Wertpapier-Token-Handelsplattform beteiligt war, übernimmt die Rolle des CTO. Unter seiner Führung werden der fortwährende Erfolg und die Weiterentwicklung der BEX-Technologie sichergestellt.

Silke Meinhardt wird als neue CSO die strategischen und operativen Prozesse des Unternehmens leiten. Durch ihre Entwicklung von Vertriebsstrategien, Identifizierung potentieller Märkte und Kunden sowie Vertriebskanäle, wird sie das Wachstum der BEX weiterhin stärken und sichern.





Zukünftige Büroumgebung von BEX Holding und der BEX Mauritius Block Exchange

Der Umzug nach Mauritius bringt zudem die Ausgabe neuer Aktien mit sich, die eine grössere Beteiligung globaler Investoren ermöglichen und die Liquidität der BEX-Plattform verbessern. Aktionäre und potenzielle Investoren werden ermutigt, die neuen Möglichkeiten zu nutzen, die sich durch diesen strategischen Schritt ergeben.

BEX ist nun besser denn je aufgestellt, um die Tokenisierung von Zertifikaten und Fiat-Aktien zu ermöglichen und sie auf der Blockchain handelbar zu machen. Diese Technologie ermöglicht es BEX, Transaktionen in Echtzeit zu verarbeiten und Märkte weltweit zu verbinden. Mit dem neuen Hauptsitz in Mauritius können Emittenten aus der ganzen Welt ihre Wertpapiere bei BEX listen, was den Nutzern Zugang zu ständig geöffneten Märkten bietet. BEX bietet ein robustes und effizientes Handelserlebnis und bleibt seinem Engagement für Einfachheit, Sicherheit und Transparenz treu.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.bex.global.

Über BEX:

BEX Mauritius Block Exchange mit der Firmenregistrierungsnummer C187066 ist seit März 2023 von der Financial Services Commission Mauritius reguliert und besitzt die Lizenznummer GB22200392 gemäss dem Mauritius Securities Act von 2005. BEX Holding mit der Firmenregistrierungsnummer C200101 ist seit August 2023 als Global Business Company in Mauritius registriert. Diese Pressemitteilung stellt keine Anlageberatung dar.

