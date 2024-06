Kolmar BNH schärft globale Wettbewerbsfähigkeit mit der Doppelfunktionalität von HemoHIM

Kolmar BNH (KOSDAQ: 200130), ein führendes Original Development Manufacturing (ODM) Unternehmen für gesunde funktionelle Lebensmittel, stärkt seine Marktposition durch die Zertifizierung der zusätzlichen Funktionalität von HemoHIM, einem bekannten koreanischen Gesundheitsergänzungsmittel.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240620641141/de/

HemoHIM G, hergestellt von Kolmar BNH und vertrieben von Atomy, enthält Angelica sinensis, Ligusticum chuanxiong und Paeonia lactiflora. Es wurde letzten Monat in Taiwan eingeführt. (Foto: Kolmar BNH)

Das Unternehmen erhielt 2023 vom Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit die Zulassung für die müdigkeitsfördernde Funktion des HemoHIM-Extraktkomplexes aus Angelica gigas usw., der aus Angelica gigas und anderen Komponenten gewonnen wird. Dieser Erfolg wurde sechs Jahre nach dem Start des HemoHIM-Projekts zur Entwicklung nachhaltiger Technologien erzielt. Infolgedessen kam HemoHIM als ein Gesundheitsprodukt mit zwei Funktionen auf den Markt, das die Immunfunktion stärken und Müdigkeit verringern soll.

HemoHIM, das 2006 von Kolmar BNH entwickelt wurde, ist landesweit das erste individuell zugelassene immunstärkende Nahrungsergänzungsmittel, das aus einheimischen natürlichen Inhaltsstoffen wie Angelica gigas, Cnidium officinale und Paeonia japonica hergestellt wird. Es wird von Atomy vertrieben und ist heute ein weltweiter Erfolg, der in über 20 Länder exportiert wird und einen Umsatz von über 2 Billionen KRW erzielt, wobei die Exporte 200 Millionen Dollar übersteigen. Seit über einem Jahrzehnt ist es Koreas meistverkaufter Immunbooster.

Kolmar BNH hat die müdigkeitssteigernde Wirkung von HemoHIM durch umfangreiche klinische (Humanstudien) und nicht-klinische Studien (Zelltests) validiert. In Studien mit Erwachsenen im Alter von 30 bis 59 Jahren, die unter Müdigkeit litten, wurden nach dem Verzehr des HemoHIM-Extraktkomplexes aus Engelwurz (Angelica gigas) signifikante Verbesserungen bei der Messung der Müdigkeit, einschließlich der Müdigkeitsschwere-Skala (Fatigue Severity Scale, FSS) und des multidimensionalen Müdigkeitsinventar (Multidimensional Fatigue Inventory, MFI), festgestellt. Diese Ergebnisse wurden in Phytomedicine Plus, einer internationalen Zeitschrift für Naturheilkunde, veröffentlicht und in Korea und Russland patentiert.

Nach der Markteinführung von HemoHIM setzt Kolmar BNH sein Engagement für Innovation fort und wendet über 2 % seines Jahresumsatzes für Forschung und Entwicklung auf. Diese Investitionen zielen darauf ab, die Produktfunktionalität zu verbessern und den Wettbewerbsvorteil zu stärken.

HemoHIM G, das auf den globalen Markt abzielt, ist eines der Ergebnisse dieses Engagements für F&E. Das im vergangenen Monat in Taiwan eingeführte HemoHIM G ist ein neues Produkt für den Export, dessen Rohstoffe und Inhaltsstoffe sorgfältig angepasst wurden, um den internationalen Lebensmittelvorschriften zu entsprechen. Die Hauptzutaten wie Angelica sinensis, Ligusticum chuanxiong und Paeonia lactiflora wurden strengen Beschaffungsverfahren und einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Die Geschmacks- und Aromaprofile wurden auf die Vorlieben der weltweiten Verbraucher zugeschnitten. Darüber hinaus wurde die Sicherheit des Produkts in der angesehenen akademischen Zeitschrift "Toxicological Research", die auf SCIE-Ebene akkreditiert ist, bestätigt.

Ein Vertreter von Kolmar BNH sagte: "Durch unermüdliche Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen hat Kolmar BNH die Wettbewerbsfähigkeit von HemoHIM verbessert. Wir sind bestrebt, K-health functional food durch kontinuierliche Innovationen in HemoHIM weltweit zu fördern."

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240620641141/de/

Kolmar BNH

Jang Woo Lee

jay.lee@kolmar.co.kr