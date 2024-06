Ölpreise stagnieren am Morgen - Deutliche Wochengewinne

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Freitagmorgen kaum von der Stelle bewegt, in der laufenden Woche aber deutlich zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 85,63 US-Dollar und damit geringfügig weniger als am Abend zuvor. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls leicht auf 81,25 Dollar.

In der laufenden Woche haben die Erdölpreise um etwa drei Dollar zugelegt. Seit Anfang Juni geht es bergauf. Ein Grund ist die Aussicht auf eine anziehende Nachfrage. Die konjunkturelle Lage in Europa und China scheint sich etwas zu bessern, was sich in einem höheren Bedarf an Rohöl, Benzin und Diesel niederschlagen dürfte. Das Angebot ist aufgrund von Förderbeschränkungen des Ölkartells Opec+ knapp./bgf/jha/