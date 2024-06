GNW-Adhoc: Antikörper-Wirkstoff-Konjugate verschieben die Landschaft der Krebsbehandlung: Whitepaper von Novotech untersucht neueste Daten aus klinischen Studien

^BOSTON, June 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, das globale klinische Auftragsforschungsinstitut (Contract Research Organization, CRO) mit umfassendem Service, das mit Biotech-Unternehmen zusammenarbeitet, um die Entwicklung fortschrittlicher und neuartiger Therapeutika in jeder Phase zu beschleunigen, hat heute ein wichtiges Forschungs-Whitepaper mit dem Titel Antibody-drug conjugates - Global Clinical Trial Landscape (https://bit.ly/3za9TFz) (Antikörper-Wirkstoff-Konjugate - Globale klinische Studienlandschaft) veröffentlicht. Das Whitepaper von Novotech untersucht, wie die Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (AWK), ein revolutionärer Behandlungsansatz, die Krebsbehandlung neu gestalten. AWK kombinieren die Präzision monoklonaler Antikörper mit potenten zytotoxischen Nutzlasten und versprechen eine gezielte Wirkstoffabgabe mit minimalen Nebenwirkungen. Der Bericht untersucht die Entwicklung von AWK, beschreibt wichtige Meilensteine, technologische Fortschritte und klinische Erfolge und hebt den signifikanten Anstieg in der AWK-Forschung und -Entwicklung hervor, mit über 150 Präparaten in klinischen Studien und 15 von der FDA zugelassenen Medikamenten. Er untersucht auch die vielversprechende kommerzielle Landschaft und zeigt den Anstieg der Investitionen und die strategischen Interessen der großen Pharmaunternehmen an AWK auf. Das Novotech-Analystenteam stellt diese Expertenberichte jeden Monat kostenlos zur Verfügung. Diese Berichte bieten aktuelle Einblicke in die weltweiten Aktivitäten im Bereich der klinischen Studien und zeigen auf, welche Regionen die höchsten Studienvolumina aufweisen und welche einzigartigen Faktoren hinter diesen Trends stehen. Sie befassen sich mit den potenziellen und realen Hürden, mit denen Biotech-Unternehmen in bestimmten Therapiebereichen konfrontiert sind, und erörtern künftige Behandlungspfade und Investitionstrends. Bei der Untersuchung der klinischen Studienaktivität stellte der Bericht fest, dass die Landschaft der AWK-Studien von 2019 bis 2023 mit fast 1.000 weltweit initiierten Studien eine erhebliche Expansion erfahren hat. Der asiatisch- pazifische Raum war mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 42,7 % der Spitzenreiter und unterstreicht damit seine zentrale Rolle bei der Förderung von Forschung und Entwicklung in diesem Bereich. In Nordamerika blieb das Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 25,2 % konstant, und in Europa war ein moderater Anstieg von 13,6 % zu verzeichnen. Die Vereinigten Staaten und China waren federführend bei den Studien, aber auch andere Länder wie Spanien, Australien und Südkorea leisteten Beiträge. Der Bericht stellt auch eine 30-prozentige Zunahme der Veröffentlichungen im Zusammenhang mit AWK in den letzten drei Jahren fest, was auf ein wachsendes kommerzielles Interesse an der Umsetzung von akademischen Durchbrüchen in konkrete klinische Anwendungen hindeutet. Die Vereinigten Staaten sind sowohl bei den Veröffentlichungen als auch bei den Patenten führend, gefolgt von China, Japan und dem Vereinigten Königreich. Brustkrebs und Lymphome dominierten die AWK-Forschung, wobei in Studien zu Brustkrebs und Myelomen ein Wachstum beobachtet wurde. Zu den wichtigsten Erkenntnissen des Berichts gehören: * Phase-II-Studien dominierten die globale Landschaft der klinischen AWK- Studien und machten über 50 % aller Studien aus, gefolgt von Phase I und III mit 27 % und 22 %. Der APAC-Raum ist führend bei der Durchführung von Studien in allen Phasen, wobei der größte Beitrag in Phase II geleistet wird. * Die Onkologie war mit über 97 % (600) der AWK-Studien der wichtigste therapeutische Schwerpunkt, wobei der asiatisch-pazifische Raum mit 40 %, Nordamerika mit 31 %, Europa und die übrigen Länder mit 18 % bzw. 11 % an der Spitze lagen. * Eine vielfältige Landschaft zielgerichteter Antigene und zytotoxischer Nutzlasten, wobei sich Tubulin-Inhibitoren als erste Wahl herauskristallisiert haben. Die Zulassung von Trastuzumab-Deruxtecan (Enhertu) im Jahr 2019 hat eine Verlagerung hin zu einer breiteren Palette von AWK-Nutzlasten, einschließlich Topoisomerase-I-Inhibitoren und STING- Agonisten, deutlich gemacht. * Mit mehr als 340 Unternehmen, die aktiv in der AWK-Entwicklung tätig sind, darunter Branchenriesen wie F. Hoffmann-La Roche und AbbVie, erlebt die Landschaft einen Anstieg des Interesses und der Investitionen. * Mehr als 200 AWK werden derzeit von Unternehmen wie Merck, Seagen, Daiichi Sankyo, AbbVie, ADC Therapeutics, Byondis, CytomX und ImmunoGen entwickelt, was auf eine Verlagerung hin zu gezielten Krebstherapien hindeutet, insbesondere bei weit verbreiteten Krebsarten wie Brust- und Lungenkrebs. Diese umfassende Ressource ist als Leitfaden für medizinisches Fachpersonal, Forscher und Organisationen gedacht, um sich in der Landschaft der klinischen Studien zu AWK zurechtzufinden. Laden Sie den Bericht hier herunter (https://bit.ly/3za9TFz) Über Novotech Novotech-CRO.com (https://bit.ly/3RDfE4W) Novotech wurde 1997 gegründet und ist ein weltweit tätiges klinisches Auftragsforschungsinstitut (CRO) mit umfassendem Serviceangebot, das sich auf die Zusammenarbeit mit Biotech-Unternehmen konzentriert, um die Entwicklung fortschrittlicher und neuartiger Therapeutika in jeder Phase zu beschleunigen. Novotech ist für seine branchenführenden Beiträge anerkannt und hat zahlreiche renommierte Auszeichnungen erhalten, darunter den CRO Leadership Award 2023, den Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2023 und den Asia- Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award seit 2006. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen an, darunter Labore, Phase-I-Einrichtungen, Beratung bei der Arzneimittelentwicklung, Fachwissen über Zulassungsfragen und Erfahrung mit über 5.000 klinischen Projekten, einschließlich klinischer Studien der Phasen I bis IV und Bioäquivalenzstudien. Mit einer Präsenz an 34 Standorten und einem engagierten Team von mehr als 3.000 Fachleuten weltweit ist Novotech ein vertrauenswürdiger strategischer End-to-End-Partner der Wahl. Um weitere Informationen zu erhalten oder mit einem Experten aus unserem Team zu sprechen, besuchen Sie https://bit.ly/3RDfE4W Eine Infografik zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ab1afd7f-461a-4e83-baf7- 27440c30e1a5 °