Aktien New York: Dow startet mit Gewinnen in die neue Woche

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat der Dow Jones Industrial am Montag an seine Vorwochengewinne angeknüpft. Der Leitindex stieg im frühen Handel um 0,84 Prozent auf 39 478,01 Punkte. Inzwischen notiert er wieder auf dem Niveau von Ende Mai.

Der marktbreite S&P 500 legte um 0,33 Prozent auf 5482,92 Punkte zu. Der von Tech-Aktien dominierte Nasdaq 100 stand 0,11 Prozent im Minus bei 19 677,88 Punkten.

"Der Aktienmarkt befindet sich nicht in einer Blase", beschrieb Emily Bowersock Hill, Gründungspartnerin von Bowersock Capital Partners, die aktuelle Lage. Obwohl die Bewertungen von Megacap-Wachstumsaktien überzogen seien, hätten sich die Aktienkurse nicht von den Fundamentaldaten abgekoppelt, wie es während der Technologieblase im Jahr 2000 der Fall gewesen sei./la/he