EQS-News: eno energy’s 6MW Plattform enoventum überzeugt

Bereits parallel zur Markteinführung der 6MW-Plattform des mecklenburgischen Windenergieanlagenherstellers war die Nachfrage nach dessen, derzeit, leistungsstärksten Anlage hoch.

Mit einem Rotordurchmesser von 160m, Nabenhöhen bis 165m und einer Nennleistung von 6.0MW überzeugte die Anlage der Typenbezeichnung eno160-6.0 bereits kurz nach Design Freeze Kunden so, dass bereits vor Errichtung der ersten Anlagen, Bestellungen platziert wurden.

Mit der Inbetriebnahme des ersten Protoypenparks der enoventum Plattform, bestehend aus drei eno152-5.6, und den damit verbundenen positiven Signalen in den Markt, setzt sich dieser Erfolgskurz fort.

Die Burg Lichtenfels GmbH & Co. KG, ein Projektentwicklungsunternehmen aus dem hessischen Lichtenfels, ist von den Leistungen der eno energy so überzeugt, dass diese nicht nur einen maßgeblichen Teil ihrer norddeutschen Windenergieprojekte durch die Projekteinwicklungsabteilung der eno energy projektieren und zur Genehmigung führen lässt, sie wollen auch die Projekte mit eno WEA realisieren.

Als Grundstein für diese enge Partnerschaft unterzeichnen beide Parteien einen Werk-Liefervertrag, mit welchem perspektivisch ein Projektvolumen im hohen zweistelligen Megawattbereich mit WEA’s aus dem Hause eno energy ausgestattet werden soll.

Über eno energy GmbH

Seit 1999 steht der Name eno energy für Premiumqualität und innovative Anlagentechnik in internationalen Windparkprojekten.

Als etablierter Spezialist für individuelle Energielösungen liefert eno energy unabhängige und qualitätsbewusste Ingenieurdienstleistungen für jede technische Herausforderung und bietet ganzheitliche Lösungen. An vier Standorten in Deutschland arbeiten etwa 300 engagierte Mitarbeiter an den effizientesten Kundenlösungen und produzieren regional, langlebige und leistungsstarke Onshore-Windenergieanlagen (WEA) im 3,5 bis 7,x MW-Bereich und leisten somit einen maßgeblichen Beitrag an der Zukunft zur Gestaltung einer nachhaltigen Energieproduktion.

