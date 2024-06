OTS: myposter GmbH / Führungswechsel bei ArtPhotoLimited: Nicolas Lauret ...

Führungswechsel bei ArtPhotoLimited: Nicolas Lauret setzt auf internationales Wachstum (FOTO) München (ots) - MYPOSTER, der innovative Vorreiter für Digitaldruck aus München, freut sich, die Übernahme des zweiten Teils von ArtPhotoLimited bekanntzugeben. Dieser Coup unterstreicht die entschlossene Strategie, das internationale Wachstum mit besonderem Fokus auf den pulsierenden US-Markt voranzutreiben - ein Markt, der von seiner Leidenschaft für ikonische Fotografien angetrieben wird und weiter stark wächst. MYPOSTER stärkt das Premiumsegment mit der Übernahme der restlichen 49 Prozent des französischen Unternehmens ArtPhotoLimited mit einer Sammlung von über 22.600 ikonischen Fotos. Das Unternehmen mit Sitz in Bordeaux läuft weiter unter der bekannten Brand ArtPhotoLimited und ist in Märkten wie Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Italien, Spanien, Holland, Schweden, Belgien, Großbritannien, den USA und Australien bereits aktiv und etabliert. "Die Integration von ArtPhotoLimited in unser Portfolio ermöglicht es uns, die Messlatte für erstklassige Fotokunst noch höher zu legen. Besonders im US-Markt, wo die Nachfrage nach ikonischen Bildern explodiert, sehen wir enormes Potenzial. Dieser Schritt ist ein wichtiger Meilenstein, um unseren Kunden weltweit noch mehr Vielfalt und außergewöhnliche Qualität zu bieten," sagt René Ruhland, CEO und Gründer von MYPOSTER. Neuer CEO übernimmt Verantwortung An der Spitze von ArtPhotoLimited steht nun Nicolas Lauret als neuer CEO, der die Führung von Gründer Louis Albert übernimmt. "Es ist eine aufregende Zeit, ArtPhotoLimited in diese neue Ära zu führen und unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit MYPOSTER zu intensivieren", sagt Lauret. Das softwaregetriebene Münchner E-Commerce und Digitaldruck-Unternehmen MYPOSTER, das ArtPhotoLimited bereits 2021 zu 51 Prozent erworben hatte, setzt mit dieser finalen Übernahme seine Vision fort, den Zugang zu hochwertiger Fotokunst weltweit zu erweitern und die Wünsche von Fotokunst-Liebhabern zu erfüllen. Bilder international beliebt Zu den beliebtesten Werken zählt "The Beatles" (1964) von John Loengard / The Picture Collection Inc., das sich besonders in den USA als Topseller etabliert hat. Die ikonischen Bilder von ArtPhotoLimited beginnen bei 69 Euro und variieren je nach Ausführung, mit einem Durchschnittspreis von etwa 250 Euro. Durch Partnerschaften mit renommierten Lizenzgebern wie LIFE, WARNER, EQUIPE und PARIS MATCH garantiert ArtPhotoLimited eine einzigartige Auswahl an weltberühmten Bildern und erweitert so das Premium-Segment unter dem Dach der MYPOSTER-Marke. Pressekontakt: Andreas Grafemeyer Media Relations MYPOSTER +49 170 9150679 mailto:Andreas@thetrailblazers.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/170806/5808994 OTS: myposter GmbH