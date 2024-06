EQS-News: Schlote Holding GmbH: aussichtsreiche und umfangreiche Gespräche mit Stakeholdern führen zu einer zeitlichen Verzögerung der Veröffentlichung des Konzernabschlusses 2023

EQS-News: Schlote Holding GmbH / Schlagwort(e): Jahresbericht/Anleihe

Schlote Holding GmbH: aussichtsreiche und umfangreiche Gespräche mit Stakeholdern führen zu einer zeitlichen Verzögerung der Veröffentlichung des Konzernabschlusses 2023



Harsum, 26. Juni 2024 – Die Schlote Holding GmbH befindet sich aktuell in aussichtsreichen Gesprächen mit verschiedenen Stakeholdern, um die geplante Sanierung des Unternehmens erfolgreich umsetzen zu können. Schlote ist zum aktuellen Zeitpunkt zuversichtlich, in den kommenden Wochen die letzten erforderlichen Einigungen erzielen zu können. Infolge der hohen Arbeitsbelastung im Vorfeld der erfolgreich durchgeführten zweiten Anleihegläubigerversammlung sowie der weiteren umfangreichen und zeitlich herausfordernden Gespräche mit den Stakeholdern wird sich die Erteilung des Testats des Wirtschaftsprüfers für den Konzernabschluss 2023 und somit auch dessen Veröffentlichung über den 30. Juni 2024 hinaus zeitlich etwas verzögern. Aus diesem Grund wird sich gemäß § 7 (c) der Anleihebedingungen für die Anleihe (ISIN: DE000A2YN256) der Zinssatz für die Zinsperiode vom 21. November 2024 bis zum 21. Mai 2025 vorübergehend um 1 Prozentpunkt von 6,75 % p.a. auf 7,75 % p.a. erhöhen. Den Veröffentlichungstermin für den Konzernabschluss 2023 wird Schlote unter https://www.schlote.com/schlote-gruppe/schlote-gruppe/anleihe/finanzkalender bekanntgeben.



IR-Kontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

Tel.: +49 (0)89 889690625

E-Mail: linh.chung@linkmarketservices.eu

Sprache: Deutsch Unternehmen: Schlote Holding GmbH Carl-Zeiss-Straße 1 31177 Harsum Deutschland Telefon: +49 (0)5127/971-0 E-Mail: info@schlote.com Internet: www.schlote-gruppe.com ISIN: DE000A2YN256 WKN: A2YN25 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1932491

