GNW-Adhoc: Power Slap und NetBet verkünden Partnerschaft bei Marketing von Sportwetten

^NetBet wird offizieller Sportwetten-Partner von Power Slap im Vereinigten Königreich, in Irland, Frankreich, Rumänien, Brasilien und Mexiko Die Partnerschaft beginnt am Freitag mit Power Slap 8: Da Crazy Hawaiian vs. Danie Van Heerden LONDON, June 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Power Slap, die weltweit führende Slap-Fighting-Promotion, und NetBet (https://sport.netbet.com/), ein führendes globales Online-Kasino (https://casino.netbet.co.uk/) und Büro für Sportwetten (https://sport.netbet.co.uk/), haben heute eine neue Marketingpartnerschaft für 2024 bekannt gegeben, die darauf abzielt, die Popularität von Power Slap- Sportwetten im Vereinigten Königreich sowie in Irland, Frankreich, Rumänien, Brasilien und Mexiko zu steigern und zu erhöhen. NetBet wird offizieller Sportwetten-Partner von Power Slap. Die Partnerschaft beginnt diese Woche mit Power Slap 8: Da Crazy Hawaiian vs. Danie Van Heerden, das live und kostenlos auf der ganzen Welt auf Rumble um 21:00 Uhr ET / 18:00 Uhr PT ausgestrahlt wird. ?Die Aufnahme von NetBet in die wachsende Liste erstklassiger Markenpartner von Power Slap zeigt die Entwicklung und den Verlauf des Sports und insbesondere die Nachfrage nach Wetten auf diesen Sport", so Frank Lamicella, President von Power Slap. ?Diese Partnerschaft mit NetBet wird die Wettmöglichkeiten für Fans in ganz Europa, Mexiko und Brasilien vergrößern." ?Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Power Slap bekannt zu geben. Diese Zusammenarbeit bringt die Spannung der nächsten Evolution des Kampfsports und das außergewöhnliche Wetterlebnis, das unsere Kunden erwarten, zusammen", so Marcel Prioteasa, CEO von NetBet. ?Wir freuen uns darauf, den Fans einzigartige Möglichkeiten zu bieten, sich mit der spannenden Welt von Power Slap zu beschäftigen, während sie in Europa und darüber hinaus wächst." Die Marke NetBet wird auf dem Power Slap-Tisch und auf der Leinwand zu sehen sein, und die beiden Marken werden bei sozialen und digitalen Markenangeboten zusammenarbeiten, die sich auf die in der Region über NetBet verfügbaren Wettquoten konzentrieren. Weitere Informationen zu Power Slap finden Sie auf der offiziellen Website von Power Slap unter PowerSlap.com (http://www.powerslap.com/). Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: press@netbet.com (mailto:press@netbet.com) Über Power Slap Power Slap ist die weltweit führende Slap-Fighting-Promotion, die von staatlichen Sportkommissionen reguliert und sanktioniert wird. Power Slap wurde 2022 von Dana White, Lorenzo Fertitta und Craig Piligian in Zusammenarbeit mit Ultimate Fighting Championship gegründet. Für weitere Informationen besuchen Sie PowerSlap.com (http://www.powerslap.com/) und folgen Sie Power Slap auf Rumble (/c/powerslap), Instagram (@powerslap), Facebook (.com/slap), YouTube (@powerslap), Twitter (@powerslap), Snapchat (@powerslap) und TikTok (@powerslap). Über NetBet NetBet ist eine führende Online-Glücksspielplattform, die eine große Auswahl an Sportwetten, Casinospielen, Live-Casino und vieles mehr bietet. NetBet ist seit fast zwei Jahrzehnten auf vier Kontinenten tätig und bekannt dafür, seinen Nutzern ein sicheres und spannendes Wettumfeld zu bieten. Für weitere Informationen besuchen Sie: https://sport.netbet.co.uk/ NetBet ist eine Echtgeld-Glücksspielseite. Bitte spielen Sie verantwortungsvoll und setzen Sie nur Beträge ein, die Sie sich leisten können. Besuchen Sie BeGambleAware.org für weitere Informationen. Sie müssen mindestens 18 Jahre alt und bei NetBet registriert sein, um an Wetten teilnehmen zu können. Alle Einzelheiten finden Sie auf unserer Website: https://sport.netbet.co.uk/. °