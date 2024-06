US-Anleihen: Kursverluste zum Start

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zuletzt um 0,30 Prozent auf 110,27 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 4,28 Prozent.

Sichere Anlagen wie US-Anleihen wurden von der zunächst guten Stimmung an den Börsen belastet. Zuletzt trübte sich die Stimmung an den Aktienmärkten jedoch etwas ein.

Wirtschaftsdaten stehen erst im Handelsverlauf auf dem Programm. Erwartet werden Zahlen vom Immobilienmarkt. Allerdings handelt es sich um Zahlen aus der zweiten Reihe mit meist geringerer Marktbedeutung.

An den Zinserwartungen an die US-Zentralbank Fed hat sich zuletzt nur wenig geändert. Nach wie vor verweisen viele Notenbanker aus der Federal Reserve auf die zähe Inflation und die damit verbundene Notwendigkeit, geldpolitisch vorsichtig zu agieren. An den Terminmärkten sind für den späteren Jahresverlauf knapp zwei Zinssenkungen eingepreist./bgf/jsl/tih