Amazon.com - Rekordhoch lässt ultimativen “Deckel” wackeln

Gelingt der Amazon-Aktie dieses Mal der Sprung über den ultimativen charttechnischen Deckel? Diese Fragestellung hatten wir bereits Anfang Juni aufgeworfen (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 5. Juni) – und das ist und bleibt die absolute Gretchenfrage. Doch der Reihe nach: Im Jahr 2021 hat die Amazon-Aktie bei knapp 190 USD ihre damaligen Rekordstände ausgeprägt. Zuletzt kratzte der Technologietitel immer wieder an seinem Allzeithoch – ein nachhaltiger Ausbruch gelang (bisher) allerdings noch nicht. An dieser Stelle wird es interessant, denn der beschriebene „Deckel“ fungiert gleichzeitig als obere Begrenzung der seit 2019 bestehenden Schiebezone (siehe Chart). Ein nachhaltiger Vorstoß in „uncharted territory“ würde neben einem neuen Rekordlevel somit auch für den Abschluss eines langjährigen Konsolidierungsmusters sorgen. Das rechnerische Kurspotenzial – abgeleitet aus der Höhe der diskutierten Tradingrange – lässt sich im Erfolgsfall auf rund 100 USD taxieren. Eine interne Trendlinie (akt. bei 172,65 USD), welche die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte der letzten drei Dekaden verbindet, sorgt nun für eine klassische „make or break“-Situation. Die o. g. Trendlinie bietet sich im Ausbruchsfall als Absicherung auf der Unterseite an.

Amazon.com (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Amazon.com

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.