EQS-News: DEAG: Erfolgreiche Hauptversammlung folgt auf erfolgreiches Geschäftsjahr 2023 und wählt neue Mitglieder in den Aufsichtsrat

DEAG: Erfolgreiche Hauptversammlung folgt auf erfolgreiches Geschäftsjahr 2023 und wählt neue Mitglieder in den Aufsichtsrat



27.06.2024

Corporate News

DEAG: Erfolgreiche Hauptversammlung folgt auf erfolgreiches Geschäftsjahr 2023 und wählt neue Mitglieder in den Aufsichtsrat

Dr. Antonella Mei-Pochtler und Alexander Hix zu neuen Aufsichtsratsmitgliedern gewählt

Bisheriger Aufsichtsratsvorsitzender Wolf-Dieter Gramatke nach mehr als 20 Jahren aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden

Tobias Buck nach Hauptversammlung in konstituierender Aufsichtsratssitzung zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt

Aktionäre der Hauptversammlung stimmen allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu

Berlin, 27. Juni 2024 – Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft („DEAG“) hat am 25. Juni 2024 ihre ordentliche Hauptversammlung 2024 abgehalten. Group CEO Detlef Kornett berichtete in seiner Rede an die Aktionäre über die Wachstumsstrategie der DEAG und blickte auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2023 zurück. Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr 2024 ist die DEAG weiter zuversichtlich. Erwartet werden unverändert eine Verbesserung des EBITDA bei einer ebenfalls positiven Umsatzentwicklung.

Die Aktionäre der Gesellschaft haben sämtlichen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit von mehr als 98 % zugestimmt. Unter anderem wurden Frau Dr. Antonella Mei-Pochtler und Herr Alexander Hix neu in den Aufsichtsrat der DEAG gewählt. Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende der DEAG, Herr Wolf-Dieter Gramatke, hat sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats auf persönlichen Wunsch nach mehr als 20 Jahren im Gremium niedergelegt. Der Aufsichtsrat der DEAG wird komplettiert durch Herrn Tobias Buck und Herrn Vincent Wobbe. In der konstituierenden Sitzung des neuen Aufsichtsrates wurde Herr Tobias Buck zum neuen Vorsitzenden des Gremiums gewählt.

Frau Dr. Antonella Mei-Pochtler und Herr Alexander Hix haben in den vergangenen Jahren zahlreiche Führungs- und Organfunktionen bei verschiedenen Unternehmen übernommen. Frau Dr. Mei-Pochtler verfügt über langjährige Erfahrung und umfangreiche Expertise in der Wirtschafts- und Finanzbranche. Die Unternehmensberaterin ist unter anderem Aufsichtsratsmitglied der Generali Group und war zuvor Senior Partner und Managing Director bei der Boston Consulting Group sowie Aufsichtsratsmitglied bei ProSiebenSat.1. Herr Hix war vor seiner Bestellung als Aufsichtsrat der DEAG u.a. Geschäftsführer der Kultur- und Kongresszentrum Jahrhunderthalle GmbH. Zuvor war er bei der Investmentbank Ludwig & Co. sowie für verschiedene Family Offices tätig. Er verfügt über breites Know-how mit einem starken Partnernetzwerk.

Detlef Kornett, Group CEO DEAG: „2023 war erneut ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr für die DEAG. Wir sind auch hinsichtlich unseres weiteren Wachstumskurses sehr zuversichtlich. Wir freuen uns sehr, mit Frau Dr. Antonella Mei-Pochtler eine sehr erfolgreiche und vielseitige Managerin, Unternehmerin und Expertin sowie mit Herrn Alexander Hix einen ausgewiesenen Investment- und Finanzexperten im Aufsichtsrat der DEAG zu begrüßen. Mit ihrer Expertise, ihrem umfangreichen Wissen und ihrer Kompetenz werden sie den Aufsichtsrat bereichern. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Tobias Buck und dem gesamten Aufsichtsrat. Gleichzeitig bedanke ich mich, auch im Namen des Vorstands, herzlichst bei Wolf-Dieter Gramatke für sein Engagement und die langjährige, enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir wünschen ihm auf seinem weiteren Weg alles Gute.“

Tobias Buck, Aufsichtsratsvorsitzender DEAG: „Ich bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen der Kollegen des Aufsichtsrates und freue mich auf die neue Rolle und Aufgaben. Das Wachstum der DEAG in den vergangenen 5 Jahren ist beeindruckend. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinen Aufsichtsratskollegen die Unternehmensführung bei der Umsetzung ihrer Strategie zu unterstützen und blicke sehr zuversichtlich auf die kommenden Jahre.“

Die vollständigen Abstimmungsergebnisse sowie Details zur Hauptversammlung sind auf der Website der DEAG www.deag.de im Bereich Investor Relations abrufbar.

Über DEAG

Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG), ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live Entertainment, produziert und promotet Live-Events aller Genres und Größenordnungen in Europa. Mit ihren Konzerngesellschaften ist die DEAG an 22 Standorten in ihren Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Schweiz, Irland, Dänemark und Spanien präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Live-Events.

1978 in Berlin gegründet, gehören heute die Bereiche Rock/Pop einschließlich Urban und Electronic Dance Music, Classics & Jazz, Family-Entertainment, Spoken Word & Literary Events, Arts+Exhibitions, das Ticketing und Entertainment-Services zu den Kerngeschäftsfeldern der DEAG. Live Entertainment für alle Generationen sowie Arts+Exhibitions sind wichtige Bausteine für die Weiterentwicklung des DEAG-eigenen Content.

Für rund 6.000 Veranstaltungen werden jährlich über 10 Mio. Tickets für DEAG-eigenen und Dritt-Content umgesetzt – ein kontinuierlich wachsender Anteil davon über die Ticketing-Plattformen der DEAG-Gruppe myticket.de, myticket.at, myticket.co.uk, gigantic.com und tickets.ie.

Investor & Public Relations

Axel Mühlhaus, edicto GmbH

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Tel: 0049 69 905505-52

E-Mail: deag@edicto.de

