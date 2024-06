GNW-Adhoc: Save the date: Die neue Ära der Krebsbehandlung wird präsentiert auf dem ICPO Theranostics Virtual Summit, 14. - 15. November 2024

^Die neue Ära der Krebsbehandlung wird präsentiert auf dem ICPO Theranostics

Virtual Summit, 14. - 15. November 2024 Die ICPO Foundation bietet ein erstklassiges wissenschaftliches Programm, das von über 30 akademischen und industriellen Experten geleitet wird und sich auf Alpha-Emitter und neue Radiopharmazeutika konzentriert. 27. Juni 2024 - Wiesbaden, Deutschland. Theranostik kombiniert Diagnostik und Therapie für eine präzise Krebsbehandlung. Durch den Einsatz maßgeschneiderter Radiopharmazeutika können Tumore gezielt identifiziert und behandelt werden, mit hoher Wirksamkeit und geringen Nebenwirkungen. Diese personalisierte Medizin revolutioniert die Onkologie. Der ICPO Theranostics Summit 2024 findet vom 14. bis 15. November 2024 statt und wird ein erstklassiges wissenschaftliches Programm bieten, das von über 30 renommierten akademischen und industriellen Experten der ICPO Community unterstützt wird. Der Fokus wird darauf liegen, Innovationen vom Labor bis zum Krankenbett zu erforschen, zunächst im Bereich der Alpha-Strahler, mit Actinium und mehr; dann im gesamten Spektrum neuer Radiopharmazeutika wie FAP und darüber hinaus. Ziel ist es, gemeinsam die Konturen einer neuen Ära der Krebsbehandlung zu skizzieren, die letztlich Patienten auf der ganzen Welt zugutekommen wird. Aufbauend auf dem großen Erfolg der ersten Ausgabe des ICPO Theranostics Summit im Jahr 2022 sowie der zahlreichen FAP (Fibroblast Activation Protein) Sessions, die während des ICPO Forums im Jahr 2023 und des Theranostics World Congress Anfang 2024 stattfanden, freut sich die ICPO Foundation, ihren neuen ICPO Theranostics Summit 2024 zu starten. Ob Teilnehmer bereits sehr vertraut mit Alpha-Emittern und neuen Radiopharmazeutika oder einfach nur neugierig darauf sind, wie sich diese neuesten Entwicklungen möglicherweise auf klinische Anwendungen in ihrem Land auswirken werden, der ICPO Theranostics Summit 2024 wird sehr umfangreich und tiefgehend über die Behandlungen informieren. Neben aufschlussreichen Vorträgen und lebhaften Podiumsdiskussionen wird es auch eine spannende Q&A-Session sowie eine kritische Debatte über die aktuelle und zukünftige klinische Relevanz der Radiotheranostik im Hinblick auf verbesserte Patientenergebnisse und einen besseren Zugang zu personalisierter, reichhaltiger und demokratisierter Krebsbehandlung geben. Das Programm und die Registrierungsplattform finden Sie hier: www.icpovirtualsummit.com (http://www.icpovirtualsummit.com/) Über die ICPO Foundation Die ICPO Foundation (International Centers for Precision Oncology Foundation) ist eine gemeinnützige Organisation, die 2019 von führenden internationalen Medizinern und Entrepreneuren nach deutschem Recht gegründet wurde. Die ICPO Foundation hat den Paradigmenwechsel in der Krebsbehandlung von einem One-size- fits-all-Ansatz hin zu einem personalisierten Ansatz erkannt und trägt dazu bei, den weltweiten Patientenzugang zur radiomolekularen Präzisionsonkologie zu fördern, um diesen Wandel zu unterstützen. Um den Patientenzugang zu verbessern, will die ICPO Foundation ein internationales Netzwerk physischer, diagnostischer und therapeutischer Zentren für Präzisionsonkologie aufbauen, die in einem Social-Franchise-Modell organisiert sind, das auf gemeinsamem Know-how, zertifizierter Ausbildung durch die so genannte ?ICPO Academy for Theranostics" und der Standardisierung von Design und Prozessen basiert, die weltweit die beste klinische Praxis ermöglicht. Darüber hinaus hat sich die ICPO Foundation zum Ziel gesetzt, ihre Zentren zu stärken, indem sie sie in eine hochgradig integrative Gemeinschaft einbettet, die ihr Modell vorantreibt und das Versprechen der Präzisionsonkologie einlöst, indem sie es allen bedürftigen Patienten unabhängig von Land oder sozialem Status zugänglich macht. Erfahren Sie mehr über die ICPO Foundation unter www.icpo.foundation (http://www.icpo.foundation/) und über die ?ICPO Academy for Theranostics" unter www.theranostics.academy (http://www.theranostics.academy/). Medienkontakt ICPO Foundation Susanne Simon Head of Communications & Community E-Mail: susanne.simon@icpo.foundation (mailto:susanne.simon@icpo.foundation) Telefon: + 49 172 86 66 093 Website: www.icpo.foundation (http://www.icpo.foundation) °