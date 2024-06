Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Stark-Watzinger/Fördergeld-Affäre

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Stark-Watzinger/Fördergeld-Affäre:

"Auch bei der Befragung im Bundestag hat Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger den Verdacht nicht ausräumen können, dass sie als Ministerin schon früh von den Vorgängen in ihrem Haus wusste und die von ihr geschasste Staatssekretärin Sabine Döring nur ein Bauernopfer war. Sollte sie aber tatsächlich nichts gewusst haben, spräche auch das gegen Stark-Watzinger. Denn das hieße, dass die Ministerin ihr Haus nicht im Griff hat. Ein Fehlverhalten ist ihr freilich nicht nachweisbar, weshalb sie Rücktrittsforderungen der Union aussitzen kann. Ihr Schicksal liegt nun in den Händen von FDP-Chef Christian Lindner. Er wird am Ende nüchtern abwägen, wie lange es sich seine Partei leisten kann, an Stark-Watzinger festzuhalten."/yyzz/DP/he