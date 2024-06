TAGESVORSCHAU: Termine am 28. Juni 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 28. Juni 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: About You, Hauptversammlung 10:00 FRA: BNP Paribas, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 5/24 01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 6/4 01:50 JPN: Industrieproduktion 5/24 (vorläufig) 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 5/24 08:00 DEU: Destatis: Außenhandelspreise 5/24 08:00 GBR: BIP Q1/24 (2. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Privatkonsum Q1/24 (2. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Staatsausgaben Q1/24 (2. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Im- und Exporte Q1/24 (2. Veröffentlichung) 08:00 DNK: Arbeitslosenquote 5/24 08:00 DNK: BIP Q1/24 (2. Veröffentlichung) 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 5/24 08:30 HUN: Erzeugerpreise 5/24 08:45 FRA: Verbraucherpreise 6/24 (vorläufig) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 5/24 09:00 AUS: Erzeugerpreise 5/24 09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 6/24 09:00 CHE: SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q1/24 09:00 CZS: BIP Q1/24 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 6/24 (vorläufig) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 6/24 10:00 POL: Verbraucherpreise 6/24 (vorläufig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 6/24 (vorläufig) 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 5/24 12:00 PRT: Verbraucherpreise 6/24 (vorläufig) 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 5/24 15:45 USA: MNI PMI Chicago 6/24 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/24 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 03:00 USA: Erste Fernsehdebatte zwischen den US-Präsidentschaftsbewerbern Joe Biden und Donald Trump, Atlanta 12:00 DEU: Deutsche Bahn eröffnet größte Tankstelle für Pflanzenöl-Diesel im Osten Deutschlands, Halle (Saale) 12:0 DEU: Vorstellung der Umweltprämie für Frankfurter Autofahrerinnen und Autofahrer zur Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs. Die Stadt Frankfurt hat sich zum Ziel gesetzt, den motorisierten Individualverkehr in der Stadt zu verringern. 17:00 DEU: Abschlussveranstaltung des bisher größten Forschungsprojekts zu 100 Jahren Uni Hamburg + 18.00 Festrede Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) 21:30 GBR: BBC-Interview mit dem Chef der britischen Liberaldemokraten, Ed Davey, vor der Parlamentswahl am 4. Juli DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden DEU: Immobilienpreis-Datenanalyse des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut HHWI. Im Auftrag der Postbank wurde untersucht, wie erschwinglich die Regionen in Deutschland für Käufer sind. DEU: Beginn Tiny House Festival, Rheinstetten BEL: EU-Gipfel - 2. und letzter Tag, Brüssel IRN: Präsidentschaftswahl Iran ---------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 30. JUNI TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/24 ----------------------------------------------------------------------------------------

