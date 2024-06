US-Anleihen: Gewinne nach deutlichen Vortagesverlusten

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Donnerstag wieder zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg um 0,17 Prozent auf 110,25 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 4,29 Prozent.

Am Anleihenmarkt kam es damit zu einer Gegenreaktion nach den deutlichen Vortagesverlusten, die mit der überraschend hohen Inflation in Australien begründet wurden. Derweil fielen US-Konjunkturdaten am Donnerstag tendenziell positiv aus.

Im ersten Quartal wuchs die Wirtschaft in den USA etwas stärker als bisher bekannt, wenngleich das Tempo geringer als im Vorquartal ausfiel. Die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter stiegen im Mai leicht an - allerdings gingen sie ohne Flugzeuge und Militärgüter zurück. In dieser Abgrenzung gelten die Bestellungen als Richtschnur für die Investitionsneigung der Unternehmen./la/he