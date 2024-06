Biden nach verpatztem Aufritt: 'Ich kann diesen Job machen'

RALEIGH/WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat sich nach seinem schwachen Auftritt beim ersten TV-Duell gegen seinen Herausforderer Donald Trump kämpferisch gezeigt und seine Leistung verteidigt. "Ich würde nicht wieder antreten, wenn ich nicht mit meinem ganzen Herzen und meiner Seele glauben würde, dass ich diesen Job machen kann", sagte der 81 Jahre alte Demokrat am Freitag bei einem Wahlkampfauftritt in Raleigh im US-Bundesstaat North Carolina. "Ich weiß, ich bin kein junger Mann, um das Offensichtliche zu sagen." Er laufe, rede und debattiere zwar nicht mehr so gut wie früher, so der Demokrat weiter. "Aber ich weiß, wie man die Wahrheit sagt."/nau/DP/he