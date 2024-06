EQS-News: Greencells GmbH kündigt ihren besicherten Green Bond 2020/2025 vorzeitig zum 29. Juli 2024 zu 102 % des Nennbetrags

EQS-News: Greencells GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

Greencells GmbH kündigt ihren besicherten Green Bond 2020/2025 vorzeitig zum 29. Juli 2024 zu 102 % des Nennbetrags



28.06.2024

Saarbrücken, 28. Juni 2024 – Die Greencells GmbH gibt bekannt, dass sie ihren besicherten 6,5 % Green Bond 2020/2025 (ISIN: DE000A289YQ5) im Volumen von rund 47 Mio. Euro gemäß § 6 (3) der Anleihebedingungen vorzeitig mit Wirkung zum 29. Juli 2024 kündigt. Die Anleihegläubiger erhalten an diesem Tag für die gekündigten Schuldverschreibungen einen vorzeitigen Rückzahlungsbetrag gemäß § 6 (3) der Anleihebedingungen in Höhe von 102 % des Nennbetrags zuzüglich der bis einschließlich zum 28. Juli 2024 auf den Nennbetrag aufgelaufenen Zinsen. Die Rückzahlung erfolgt, wie im April 2024 angekündigt, aus Mitteln einer Bankfinanzierung.

Die Kündigung der Schuldverschreibungen wurde am heutigen Tag gemäß § 14 (1) der Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen auf der Unternehmenswebseite unter www.greencells.com/de/ir und im Bundesanzeiger veröffentlicht. Anleihegläubiger müssen hinsichtlich der Kündigung und Rückzahlung der Schuldverschreibungen nichts veranlassen. Die Schuldverschreibungen sind in einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt ist, so dass die Gutschriften automatisch über die Clearstream Banking AG und die hieran angeschlossenen depotführenden Kreditinstitute erfolgen werden.

Andreas Hoffmann, CEO der Greencells GmbH: „Wir möchten uns bei allen Anlegern für ihr Vertrauen und ihr Engagement für Erneuerbare Energien bedanken. Kapitalzuflüsse aus nachhaltigen Investments haben in großem Maße zum Rekordwachstum unserer Branche beigetragen. Unser Unternehmen wird weiterhin ein beherzter Akteur der Energiewende sein und sich aufgrund der historisch hohen Nachfrage prioritär dem EPC-Geschäft auf dem europäischen Markt zuwenden.“

Neben dem bisherigen „Full EPC“-Geschäft wird die Greencells-Gesamtgruppe auch einen stärkeren Fokus auf die weniger kapitalintensiven Bereiche „EPC light“, „General Contracting“ und „Construction only“ legen. Parallel dazu wird der Verkaufsprozess für das Entwicklungsportfolio und die Entwicklungsplattform der Greencells Group Holdings Ltd. weiter fortgesetzt. Ein erfolgreicher Abschluss wird voraussichtlich im 2. Halbjahr 2024 erwartet.



Über die Greencells GmbH:

Die Greencells GmbH ist ein weltweiter Anbieter von EPC- und O&M-Dienstleistungen, der sich auf Utility-Scale-Solarkraftwerke spezialisiert hat. Gemeinsam mit der Schwestergesellschaft Greencells Group Holdings Ltd. (zusammen „Greencells-Gruppe“), die weltweit als Solar-Projektentwickler tätig ist, verfügt das Unternehmen in allen Projektphasen über das Know-how, um Solarprojekte aus einer Hand optimiert zu planen, zu finanzieren, umzusetzen und zu betreiben. Die 2009 gegründete Greencells GmbH mit Hauptsitz in Saarbrücken beschäftigt rund 90 Angestellte sowie mehrere hundert Fachkräfte an den jeweils aktiven Baustellen. Als einer der größten europäischen Anbieter von Solarkraftwerken war die Greencells-Gruppe bereits am Bau bzw. an der Planung von mehr als 150 Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von über 3 GWp in mehr als 25 Ländern erfolgreich beteiligt.



Greencells-Kontakt:

Alexandra Roger-Machart |

Head of Corporate Communications, ESG and IR

ir@greencells.com | Mobil: +49 172 397 0957



Greencells GmbH

Bahnhofstr. 28

66111 Saarbrücken

Deutschland

www.greencells.com Finanzpresse-Kontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

frank.ostermair@linkmarketservices.eu

Telefon: +49 89 88 96906 25



Better Orange IR & HV AG

Haidelweg 48

81241 München

Deutschland

www.linkmarketservices.eu

