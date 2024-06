^LONDON, June 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Burlingtons Legal LLP hat beim englischen High Court für seinen Mandanten Farhad Azima, einem Luftfahrtunternehmer und Staatsbürger der Vereinigten Staaten von Amerika, eine weltweite Einfrierungsanordnung gegen den Staatsfonds von Ras Al Khaimah, RAKIA, erwirkt. Am 25. Juni 2024 hat der High Court in London dem amerikanischen Luftfahrtunternehmer Farhad Azima die Aufrechterhaltung einer weltweiten Einfrierungsanordnung (https://web.tresorit.com/l/qLHmj#S- ZqJuOmXrYbXP6ZpoRwGg) gegen die Ras Al Khaimah Investment Authority (?RAKIA"), den Staatsfonds von Ras Al Khaimah, einem Emirat der Vereinigten Arabischen Emirate, gewährt. Herr Azima behauptete vor Gericht, dass er von RAKIA und deren Anwälten, der internationalen Anwaltskanzlei Dechert LLP, gehackt wurde. Dechert hat sich vor kurzem mit Herrn Azima geeinigt und ihm mehrere Millionen Pfund Schadensersatz gezahlt, aber Herr Azima musste ein weltweites Vollstreckungsverfahren gegen den Staatsfonds anstrengen, um rund 21 Mio. £ für Urteile des High Court zurückzuerhalten, aus denen noch Forderungen offen sind. Richter Michael Green erließ in nichtöffentlicher Sitzung die erste weltweite Einfrierungsanordnung (https://web.tresorit.com/l/5JDzp#w- _e3ul2qaUr4LvnZsoFdQ) gegen RAKIA mit der Begründung, der Fonds habe sich ?unredlich und betrügerisch verhalten, indem er Urteile dieses Gerichts durch Betrug erwirkt und eine umfassende Operation durchgeführt hat, um die privaten und vertraulichen Informationen von Herrn Azima zu hacken." Richter Michael Green stellte außerdem fest, dass sich ?das Verhalten von RAKIA während des gesamten Verfahrens als unehrlich erwiesen hat und dass sie, seit sie sich aus dem Verfahren zurückgezogen hat, keine der gegen sie ergangenen Anordnungen bezahlt hat, obwohl sie gesagt hat, dass sie sicherstellen wird, dass alle gegen sie ergangenen Urteile erfüllt werden." Die Nichteinhaltung zahlreicher Anordnungen des englischen Gerichts durch RAKIA erfolgt zu einer Zeit, in der Ras Al Khaimah weiterhin als sicheres Reiseziel für Touristen und für internationale Investitionen wirbt, mit Reisen nach Frankreich und Italien sowie der Förderung des Wynn Resorts-Projekts Wynn Al Marjan Island in Ras Al Khaimah. Der Antrag von Herrn Azima auf Erlass einer Sicherstellungsverfügung steht im Zusammenhang mit der Verschwendung von Vermögenswerten in jüngster Zeit, einschließlich des angeblichen Verkaufs des Marriott Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace Hotel in Tiflis, Georgien, am 30. Mai 2024, das über 15 Jahre lang im Besitz der Ras Al Khaimah Georgia LLC, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der RAKIA, war. Kürzlich wurde das Hotel jedoch offenbar für rund 45 Mio. $ an die Tbilisi Hotel Holdings LLC verkauft - eine neu gegründete Gesellschaft, die ?dieselben Direktoren wie RAKIA Georgia hat [und] anscheinend einem Unternehmen von Ras Al Khaimah gehört." Das Übertragungsdokument wurde ?von derselben Person im Namen des Käufers und des Verkäufers unterzeichnet." Das Gericht unterstützte die Bemühungen von Herrn Azima, eine weitere Veruntreuung von Vermögenswerten durch RAKIA zu verhindern, und stellte fest, dass ?RAKIA offenbar Maßnahmen ergreift, um sich selbst gerichtsfest zu machen." Die von Richter Michael Green erlassene globale Einfrierungsanordnung wurde heute auf unbestimmte Zeit verlängert (bzw. bis zur Begleichung der Herrn Azima geschuldeten 21 Mio. £) und verpflichtet RAKIA, Vermögenswerte in oder außerhalb von England und Wales bis zu einem Wert von 21 Mio. £ nicht zu entfernen, zu veräußern, mit ihnen zu handeln oder ihren Wert zu mindern. Über den Anwendungsbereich typischer Einfrierungsanordnungen hinaus untersagt die Verfügung Herrn Azima außerdem, dass juristische Personen, die sich direkt oder indirekt im Besitz oder unter der Kontrolle von RAKIA befinden, Vermögenswerte in oder außerhalb von England und Wales veräußern, mit ihnen handeln oder ihren Wert mindern, und zwar bis zur gleichen Höhe. So werden jegliche Versuche etwaiger Tochterunternehmen, die Sicherstellungsanordnung durch die Auflösung von Vermögenswerten zu untergraben, unterbunden. RAKIA wurde außerdem aufgefordert, Herrn Azima eine Liste aller Vermögenswerte weltweit vorzulegen, deren Wert 50.000 £ übersteigt, unabhängig davon, ob sie im eigenen Namen gehalten werden oder nicht. Wenn RAKIA oder ihre leitenden Angestellten, Naser Thafer Husni Al Bustami und Mohamad Sultan Al Qadi, dieser Anordnung nicht Folge leisten, können sie wegen Missachtung des Gerichts zu einer Geldstrafe verurteilt, ihr Vermögen beschlagnahmt oder - im Falle der leitenden Angestellten - inhaftiert werden. Dies gilt auch für alle Personen im Vereinigten Königreich, die wissentlich an einem Verstoß gegen diese Anordnung mitwirken oder ihn zulassen. Dr. Al Bustami ist der derzeitige CEO des staatlichen Steinbruchunternehmens Stevin Rock und Vorsitzender der RAK Development LLC. Er sitzt auch im Vorstand einer Reihe anderer Unternehmen, die sich letztlich im Besitz der Regierung von RAK befinden. Herr Qadi ist derzeit Vorstandsmitglied des Investitions- und Entwicklungsbüros von RAK und war zuvor CEO von RAK Properties. Außerdem war er Vorsitzender der Gründungsausschüsse von RAK Petroleum und RAK Properties und diente als Vorsitzender der Commercial Bank International sowie der Emirates Post Group. Dr. Bustami und Herr Qadi unterzeichneten das Schreiben vom 22. Juni 2022 im Namen von RAKIA an das Gericht, in dem der Rückzug von RAKIA aus dem Azima- Verfahren festgestellt und das augenscheinlich leere Versprechen vom Erfüllen jeglicher sich daraus ergehenden Urteilssprüche festgehalten wurde. Dr. Bustami hat auch im ersten Prozess für RAKIA ausgesagt und bestritten, etwas von dem Hacking von Herrn Azima gewusst zu haben. Farhad Azima hat die Eigentümer und Marriott Hotels darauf hingewiesen, der Auflösung von Vermögenswerten durch Ras Al Khaimah keine Beihilfe zu leisten. Quelle: Burlingtons Legal LLP Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9dbf6801-3a30-42d5-a3ff- 98d1746d7b5a °