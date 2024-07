DAX 40 Wochenausblick: Frankreich-Wahl bewegt – US-Arbeitsmarktdaten im Fokus

Eine Fülle an Wirtschaftsdaten müssen Anleger in der kommenden Handelswoche verarbeiten. Dabei dürfte neben dem EZB-Forum in Portugal insbesondere der US-Arbeitsmarktbericht am kommenden Freitag die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Auch die Ergebnisse des ersten Durchgangs bei der französischen Parlamentswahl gilt es zu verarbeiten.

Aktuelle Webinare:

Titel Datum Startzeit Dauer Registrieren Preis, Volumen, Volatilität – Drei essentielle Faktoren des Tradings 6.6.2024 18:30 45 Minuten Registrieren Marktstrategien mit Chartanalyse: Praxis-Webinar mit IFTA-Präsident 19.6.2024 18:30 45 Minuten Registrieren