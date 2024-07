EQS-News: ABO Wind heißt jetzt ABO Energy

EQS-News: ABO Energy GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Rechtssache/Sonstiges

ABO Wind heißt jetzt ABO Energy



01.07.2024 / 14:38 CET/CEST

Nun ist es offiziell: ABO Wind hat den Formwechsel von der Aktiengesellschaft (AG) zur Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) vollzogen und den Firmennamen in ABO Energy geändert. Wie bereits in einer Ad-Hoc-Meldung mitgeteilt, hat das Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden die neue Gesellschaft ABO Energy GmbH & Co. KGaA (kurz: ABO Energy KGaA) heute eingetragen.

Die Aktionärinnen und Aktionäre hatten den Formwechsel der AG zur KGaA bei einer außerordentlichen Hauptversammlung am 27. Oktober 2023 mit einer großen Mehrheit von 87 Prozent beschlossen. Vorgeschlagen hatten Vorstand und Aufsichtsrat den Formwechsel, um auch im Fall künftiger Kapitalerhöhungen den prägenden Einfluss der beiden Gründer, Dr. Jochen Ahn und Matthias Bockholt, auf Unternehmensentscheidungen und -kultur zu bewahren. Im Zuge der Überlegungen zur neuen Rechtsform stellte das Unternehmen auch die Firmierung auf den Prüfstand. Dem Namen „ABO Wind“ war der Projektentwickler eigentlich schon länger entwachsen: „ABO Energy“ spiegelt die internationale Ausrichtung und die Expertise in vier Technologien der Energiewende – Wind, Solar, Speicher und Wasserstoff – besser wider.

Die Beschlüsse der Hauptversammlung im Oktober 2023 konnten wegen einer Anfechtungsklage nicht sofort umgesetzt werden. Die ordentliche Hauptversammlung im April 2024 wurde noch als ABO Wind AG abgehalten. Im Anschluss reichte das Unternehmen alle erforderlichen Unterlagen beim Amtsgericht Wiesbaden ein, das den neuen Namen nun ins Handelsregister eingetragen hat. Die meisten internationalen Tochtergesellschaften heißen bereits ABO Energy.

„Wir freuen uns sehr, dass wir als ABO Energy KGaA nun ein neues Kapitel unserer Unternehmensgeschichte beginnen können. Mit unserer technologieübergreifenden Pipeline von 23 Gigawatt und einer zusätzlichen 20-Gigawatt-Wasserstoff-Pipeline blicken wir sehr zuversichtlich in die Zukunft“, sagt Geschäftsführer und Gründer Dr. Jochen Ahn. „An unserem Geschäftsmodell und vor allem an unseren Werten ändert sich nichts. Das möchten wir allen versichern, die mit und für uns arbeiten. Wir freuen uns darauf, die vielen guten Partnerschaften, die wir in den vergangenen 28 Jahren als ABO Wind aufgebaut haben, als ABO Energy weiterzuführen und auszubauen. Auch die Transparenz gegenüber unseren Aktionärinnen und Aktionären ist uns weiterhin ein wichtiges Anliegen. Zudem wollen wir unser Unternehmen auf dem Kapitalmarkt noch attraktiver machen. Dabei wird uns sicherlich unser verstärktes Engagement im Bereich Nachhaltigkeit, Umweltverantwortung und soziale Standards helfen.“

Das neue Logo

Das neue Logo enthält eine Bildmarke, die, auf das Wesentliche reduziert, die Essenz von ABO Energy darstellt. Der Schriftzug ABO Energy spiegelt die Stärke des Unternehmens wider. Die Farbe Grün verbindet den Namen mit erneuerbaren Energien.

Sprache: Deutsch Unternehmen: ABO Energy GmbH & Co. KGaA Unter den Eichen 7 65195 Wiesbaden Deutschland

