EQS-News: Pressemitteilung / Kraftstoffpreisauswertung von Clever Tanken: Benzin und Diesel im Juni erneut günstiger

Kraftstoffpreisauswertung von Clever Tanken:

Benzin und Diesel im Juni erneut günstiger

Super E10 rund 4 Cent, Diesel rund 1 Cent günstiger als im Mai

Dieselpreis auf Jahrestiefstwert

Super E10 im Juni in Bonn, Berlin und Essen am günstigsten

Super E10 in Nürnberg, Wuppertal und Hamburg am teuersten

Diesel im Juni in Bonn, Mannheim und Bielefeld am günstigsten

Diesel in Leipzig, Wuppertal und Nürnberg am teuersten



Nürnberg, 1. Juli2024. Autofahren ist im Juni den zweiten Monat in Folge günstiger geworden. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Verbraucherinformationsdienstes Clever Tanken. Für einen Liter SuperE10 zahlten die Autofahrerinnen und Autofahrer im Bundesdurchschnitt rund 1,7636Euro. Im Mai hatte dieselbe Menge mit 1,8070Euro rund 4Cent mehr gekostet. Der Liter Diesel kostete im Juni rund 1,6459Euro. Das war gut 1Cent weniger als im Mai, als für dieselbe Menge im bundesweiten Durchschnitt rund 1,6572Euro verlangt worden waren. Damit kostete der Liter Diesel im Juni so wenig wie in keinem anderen Monat in diesem Jahr.

Laut Steffen Bock, Gründer und Geschäftsführer von Clever Tanken, ist der durchschnittliche Rückgang der Kraftstoffpreise im Juni gegenüber dem Vormonat vor allem auf die Entwicklung des Rohölpreises zurückzuführen. „Im Mai kostete ein Barrel (159 Liter) der für Deutschland wichtigen Nordseesorte Brent noch bis zu 84 US-Dollar. Anfang Juni fielen die Preise zeitweise deutlich auf rund 77,50 US-Dollar. Dass sie ab Mitte des Monats dann wieder gestiegen sind und teilweise an der Marke von 86 US-Dollar gekratzt haben, zeigte sich auch bei den Kraftstoffpreisen, die Woche für Woche nach oben kletterten. Dieser Trend dürfte sich im Juli nicht zuletzt wegen der Sommerferien fortsetzen.“

Vier Tankfüllungen à 60 Liter Super E10 kosteten im Juni im Bundesdurchschnitt 423,26 Euro. Das waren rund 10,42 Euro weniger als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat (1,7941 Euro) war der Liter Super E10 im Juni 2024 rund 3 Cent günstiger. Bei vier Tankfüllungen à 60 Liter entspricht dies einem Preisrückgang von rund 7,32 Euro gegenüber Juni 2023.

Für vier Tankfüllungen à 60 Liter Dieselkraftstoff zahlten Autofahrende im Juni im Bundesdurchschnitt rund 395,02 Euro und damit etwa 2,71 Euro weniger als im Mai. Im Vergleich zum Vorjahresmonat (1,5934 Euro) war der Liter Diesel im Mai 2024 rund 5 Cent teurer. Vier Tankfüllungen à 60 Liter kosteten damit im vergangenen Monat rund 12,60 Euro mehr als ein Jahr zuvor.

Schere zwischen Benzin und Diesel schließt sich im Juni erstmals nach drei Monaten

Für einen Liter Super E10 zahlten Autofahrende im Juni rund 0,1177 Euro mehr als für einen Liter Diesel. Damit hat sich die Preisschere zwischen Benzin und Diesel gegenüber Mai (0,1498 Euro) um rund 3 Cent zuungunsten des Diesels geschlossen – der Preis des Selbstzünderkraftstoffs hat sich also dem von Super E10 angenähert. Zuvor hatte sich die Preisdifferenz zwischen den beiden Kraftstoffsorten hingegen drei Monate in Folge zugunsten des Diesels ausgeweitet.

Die günstigsten und teuersten Tanktage im Juni

Am günstigsten waren Super E10 (1,7460 Euro) und Diesel (1,6120 Euro) im bundesweiten Durchschnitt am Donnerstag, den 6. Juni.

Am teuersten war Super E10 dagegen am Samstag, den 1. Juni, und am Sonntag, den 2. Juni. An diesen beiden Tagen kostete der Kraftstoff 1,7780 Euro. Diesel hingegen war am Sonntag, den 30. Juni, mit 1,6740 Euro pro Liter im Bundesdurchschnitt am teuersten.

Städteranking im Mai: Bonn zum 20. Mal in Folge unter den Top zwei der günstigsten, Leipzig zum 14. Mal unter den Top zwei der teuersten Dieseltankstädte

Beim monatlichen Preisvergleich von Clever Tanken unter den 20 größten deutschen Städten ging im Juni Bonn (1,7337 Euro) als Sieger in der Kategorie der günstigsten Super-E10-Tankstädte hervor. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Berlin (1,7347 Euro) und Essen (1,7391 Euro).

Am teuersten war Super E10 im Juni in Nürnberg (1,7870 Euro), Wuppertal (1,7717 Euro) und Hamburg (1,7674 Euro).

Vier Tankfüllungen à 60 Liter Super E10 kosteten im teuren Nürnberg durchschnittlich rund 428,88 Euro und damit rund 12,79 Euro mehr als im günstigen Bonn.

Platz eins der 20 größten deutschen Städte mit den günstigsten Dieselpreisen reservierte im Juni Bonn (1,6051 Euro) für sich. Die Bundesstadt schaffte es damit zum 20. Mal in Folge unter die Top zwei der günstigsten Diesel-Tankstädte – 17 Mal davon belegte Bonn den ersten Platz. Die Plätze zwei und drei der günstigsten Diesel-Tankstädte nahmen im Juni Mannheim (1,6329 Euro) und Bielefeld (1,6330 Euro) ein.

Den ersten Platz der teuersten Diesel-Tankstädte belegte im Juni zum siebten Mal in Folge Leipzig (1,6951 Euro). Die sächsische Metropole ist damit zum 14. Mal nacheinander unter den Top zwei der teuersten Diesel-Tankstädte – zwölfmal davon belegte sie den ersten Platz. Hinter Leipzig folgten im Juni Wuppertal (1,6585 Euro) und erneut Nürnberg (1,6560 Euro).



Ausblick

Anfang Juni drückte insbesondere die Angst vor einer schwächeren Nachfrage auf den Ölpreis. Auslöser waren vor allem die US-Inflationsdaten und deren Auswirkungen auf die Kraftstoffnachfrage. Für einen Preisauftrieb sorgten ab der zweiten Monatshälfte zum einen die Hoffnung auf eine steigende Reise- und damit Kauflust während der Urlaubssaison und zum anderen die Sorge vor einer weiteren Eskalation der politischen Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten. „Ich gehe davon aus, dass sich der Aufwärtstrend an den Ölmärkten im Juli fortsetzt und die Kraftstoffpreise mit nach oben zieht“, sagt Steffen Bock.

Regelmäßiger Preisvergleich lohnt sich

Autofahrern, die auch in der Urlaubssaison an der Zapfsäule sparen wollen, rät Steffen Bock, regelmäßig die Kraftstoffpreise über Apps, Navigationsgeräte oder das Internet zu vergleichen. iPhone-Nutzer können dies mit der App von Clever Tanken auch über CarPlay tun.

Autobahntankstellen sollten Autofahrende meiden. In der Urlaubszeit gelten dabei noch einmal andere Gesetze als außerhalb. Steffen Bock: „Während man außerhalb der so genannten Driving Season auf größere Umwege besser verzichten sollte, kann die Abfahrt von der Autobahn in der Urlaubszeit viel Geld sparen. Denn gerade die Autobahntankstellen ziehen ihre Preise dann so richtig an. Hier können Super E10 und Diesel schnell 40 bis über 50 Cent pro Liter teurer sein als abseits der Schnellstraßen, weil sie günstig liegen und kaum Konkurrenz haben.“

Außerdem sollten Autofahrerinnen und Autofahrer beachten, dass mancherorts bis zu sechs Preisspitzen am Tag vorkommen – vor allem bei Markentankstellen. Steffen Bock: „Teilweise gibt es an ein und derselben Tankstelle Unterschiede von bis zu 15 Cent pro Tag. Vergleicht man alle Tankstellen in einer Stadt, sind es auch schon mal bis zu 22 Cent innerhalb von 24 Stunden.“ Günstige Tankzeiten finden sich überall häufig zwischen 8 und 10 Uhr, 12 und 13 Uhr sowie 20 und 22 Uhr.

Über Clever Tanken

Als weltweit erstes Unternehmen informierte die infoRoad GmbH mit ihrem Internetportal www.clever-tanken.de bereits im Jahr 1999 Autofahrer in Deutschland über die günstigsten Kraftstoffpreise der jeweiligen Umgebung. Seit 2013 ist Clever Tanken einer der ersten zugelassenen Verbraucherinformationsdienste bei der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K). Unterstützt von Recherchen des eigenen Teams werden damit täglich die Preise nahezu aller Tankstellen in Deutschland aktualisiert. Als besonderes Angebot erhalten die Nutzer der App von Clever Tanken außerdem eine exklusive HEM-Tiefpreisgarantie. Diese sichert ihnen den günstigsten Spritpreis aller Tankstellen im Umkreis von fünf Kilometern, der an der nächsten in diesem Radius liegenden HEM-Tankstelle eingelöst werden kann. Seit Herbst 2021 bietet die App zudem mit Clever Pay die Bezahlung von Kraftstoff direkt über das Smartphone an ausgewählten Tankstellen an. Möglich ist dies durch eine Kooperation mit dem Finanzdienstleister LogPay Financial Services GmbH, einer einhundertprozentigen Tochter der Volkswagen Financial Services AG.

Für Fahrer von Elektroautos bietet Clever Tanken über eine Kooperation mit dem Technologie- und Dienstleistungsunternehmen Bosch innerhalb der App die Erweiterung Clever Laden an. Über sie lassen sich freie Ladepunkte in der Umgebung ermitteln. Auch können die Preise verglichen, Ladevorgänge ausgelöst und beendet sowie die Bezahlung via PayPal und Kreditkarte vorgenommen werden – all das unabhängig von Netzwerkkarten und Verträgen mit Energieunternehmen.

In Deutschland ist Clever Tanken Marktführer unter den Verbraucherinformationsdiensten zum Thema Spritpreise. Die gleichnamige Webseite wird monatlich mehr als sechs Millionen Mal aufgerufen, die Appmehr als 32 Millionen Mal. (Mai 2022; Quellen: IVW - http://ausweisung.ivw-online.de/index.php?i=112, AGOF Daily facts, Google Analytics).

Nicht nur Verbraucher greifen auf die Services von Clever Tanken zurück. Auch Anbieter wie HERE und Garmin verwenden die Datenbank, um ihre Nutzer über die aktuellen Spritpreise zu informieren. Print- und Rundfunkmedien nutzen den Dienst, um ihren Rezipienten die günstigsten Tankstellen in der Umgebung zu melden. Weitere Informationen im Internet unter: www.clever-tanken.de

Städteranking der Spritkosten für Juni 2024. © infoRoad GmbH / Clever Tanken

Städteranking mit Durchschnittskosten für Diesel und Super E10 im Juni 2024. © infoRoad GmbH / Clever Tanken

