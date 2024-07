OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank finanziert Waste-to-Energy Projekt in Abu ...

KfW IPEX-Bank finanziert Waste-to-Energy Projekt in Abu Dhabi Frankfurt am Main (ots) - - KfW IPEX-Bank steuert Finanzierung für die erste Waste-to-Energy Anlage in Abu Dhabi bei - Die Anlage hat eine Abfallverarbeitungskapazität von 900.000 Tonnen pro Jahr Die KfW IPEX-Bank stellt eine Projektfinanzierung für die Entwicklung, den Bau und den Betrieb einer Waste-to-Energy (WtE)-Anlage in Abu Dhabi bereit. Darlehensnehmer ist die Albihouth Waste To Energy Project Company L.L.C., die von der Tadweer Group PJSC, der Marubeni Corporation, der Hitachi Zosen Inova AG (HZI) und der Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport & Urban Development (JOIN) gegründet wurde. HZI fungiert als Generalunternehmer für die Investition und ist gemeinsam mit Marubeni und der Tadweer-Gruppe für die Betriebsführung und Wartung der Anlage nach der Inbetriebnahme verantwortlich. Sechs weitere Geschäftsbanken sind an der Finanzierung des Projekts beteiligt. In der Anlage wird deutsche und europäische Technologie zum Einsatz kommen. "Das Projekt passt perfekt zu uns", sagt Dr. Velibor Marjanovic, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Mit unserer Finanzierung unterstützen wir deutsche und europäische Exporteure und gleichzeitig trägt das Projekt zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen und zur Förderung der Kreislaufwirtschaft in Abu Dhabi bei." Ziel ist es, bis zum Jahr 2035 85 % der Abfälle in Abu Dhabi nicht mehr auf Deponien zu entsorgen und den Wert von Abfällen als Energiequelle zur Verringerung der Umweltverschmutzung aufzuzeigen. Das Projekt wird eine Verringerung der Kohlenstoffemissionen um voraussichtlich 1,1 Millionen Tonnen pro Jahr ermöglichen. Die WtE-Anlage ist ein wichtiger Schritt für Abu Dhabi und die Vereinigten Arabischen Emirate zur Verwirklichung ihrer Vision einer nachhaltigen Abfallwirtschaft und Energiediversifizierung. Pressekontakt: Dela Strumpf E-Mail: mailto:dela.strumpf@kfw.de Tel.: +49 69 7431-2984 http://www.kfw-ipex-bank.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/5813062 OTS: KfW IPEX-Bank