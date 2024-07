US-Anleihen: Deutliche Kursverluste nach französischer Parlamentswahl

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag stark unter Druck geraten. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zuletzt um 0,74 Prozent auf 109,17 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 4,48 Prozent.

Für Renditeauftrieb sorgten zum einen dies- und jenseits des Atlantiks die Ergebnisse der ersten Runde der französischen Parlamentswahl. Zwar erhielt der rechtsnationale Rassemblement National (RN) erwartungsgemäß die meisten Stimmen. Für eine absolute Mehrheit im Parlament könnte es aber knapp werden. Der Vorsprung des RN fiel nicht so deutlich aus wie erwartet. Dies sorgte für eine geringe Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatspapieren, entsprechend zogen die Renditen an.

Zum anderen ließ die wiederbelebte Aussicht auf einen Sieg von Donald Trump bei der im November anstehenden Präsidentschaftswahl die Renditen steigen. Auslöser war die Meldung, dass Trump vor dem Obersten US-Gericht einen bedeutsamen Teilsieg errungen hatte. In der Frage, ob Ex-Präsidenten vor Strafverfolgung geschützt sind, entschied das Gericht in Washington, dass zumindest für offizielle Amtshandlungen Immunität gilt. Sollte Trump die Wahl gewinnen, könnte sich die Inflation in den USA beschleunigen, schrieben die Analysten von Morgan Stanley. Dementsprechend legten die Renditen auch vor diesem Hintergrund zu./la/he