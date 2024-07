WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Bauausgaben im Mai leicht gefallen. Im Monatsvergleich gingen sie um 0,1 Prozent zurück, wie das US-Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte. Der Rückgang folgt revidierten Angaben zufolge auf ein Plus von 0,3 Prozent im April; zunächst war ein Minus von ebenfalls 0,1 Prozent ermittelt worden. Ökonomen hatten für Mai mit einem Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet./la/bgf/he