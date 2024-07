EQS-Adhoc: SLR Group GmbH: Umsatz und bereinigtes EBITDA im Geschäftsjahr 2023/2024 voraussichtlich deutlich geringer als erwartet

EQS-Ad-hoc: SLR Group GmbH / Schlagwort(e): Prognoseänderung

SLR Group GmbH: Umsatz und bereinigtes EBITDA im Geschäftsjahr 2023/2024 voraussichtlich deutlich geringer als erwartet



SLR Group GmbH: Umsatz und bereinigtes EBITDA im Geschäftsjahr 2023/2024 voraussichtlich deutlich geringer als erwartet

St. Leon-Rot, 2. Juli 2024: Die SLR Group GmbH, ein führender Anbieter von hochqualitativen Sphäroguss-Komponenten, passt angesichts eines zunehmend anspruchsvollen Marktumfelds ihre Prognose für Umsatz und das bereinigte EBITDA für das Geschäftsjahr 2023/2024 nach unten an. Zum einen sind signifikante Rückgänge in der Kundennachfrage im Geschäftsbereich Off-Highway zu beobachten, insbesondere im Agrarsektor. Zum anderen beeinflussen Bestandsreduzierungen auf Kundenseite die Umsatzentwicklung. Vor diesem Hintergrund erwartet die SLR Group GmbH nunmehr im Geschäftsjahr 2023/2024 einen Umsatz im Korridor von 236 bis 238 Mio. EUR sowie ein bereinigtes EBITDA im Korridor von 22 bis 24 Mio. EUR. Die SLR Group rechnet weiterhin mit einer bereinigten EBITDA-Marge im Bereich von 9 bis 10 %. Ursprünglich war ein Umsatz von 246 Mio. EUR sowie ein bereinigtes EBITDA von 27 Mio. EUR erwartet worden.



Den vollständigen Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023/2024 wird das Unternehmen am 30. Oktober 2024 veröffentlichen.



IR-Kontakt:

Gunnar Halden

CFO SLR Gruppe

E-Mail: IR@slrgroup.com

Web: www.slr-gruppe.de

SLR Group GmbH Am Bahnhof 16 68789 St. Leon-Rot Deutschland Internet: www.slr-gruppe.de

