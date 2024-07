EQS-News: DenizBank (Wien) AG räumt beim Deutschen B2B-Award 2024 ab

Emittent / Herausgeber: DENIZBANK AG / Schlagwort(e): Sonstiges

DenizBank (Wien) AG räumt beim Deutschen B2B-Award 2024 ab



02.07.2024







Preis-Leistungs-Verhältnis: Die DenizBank (Wien) AG erreichte den 1. Platz bei der B2B Studie der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien im Bereich Online-Geschäftskonten

DenizBank (Wien) AG zusätzlich mit herausragendem Kundenservice und Kundenzufriedenheit ausgezeichnet

Beim „Deutschen B2B-Award 2024“ der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien handelt es sich um eine Online-Befragung, bei der Panelisten zu ihren Erfahrungen mit verschiedenen Unternehmen befragt wurden.

Die besten Unternehmen wurden nun in den Bereichen Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungs-Verhältnis ausgezeichnet. Dafür wurden mehr als 190.000 Entscheiderurteile zu insgesamt 1388 Firmen aus 112 Branchen eingeholt.

Studienergbnisse;

Die

DenizBank (Wien) AG

wurde in der aktuellen DtGV-Studie “Deutscher B2B-Award 2024” für ihre herausragende Leistung in den Bereichen Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungs-Verhältnis ausgezeichnet.

Die Platzierungen der DenizBank (Wien) AG in den verschiedenen Kategorien lauten:

Die DenizBank (Wien) AG erreichte beim Preis-Leistungs-Verhältnis deutschlandweit den 1. Platz. Bei der Kundenzufriedenheit erreichte die DenizBank (Wien) AG den 3. Platz und wurde zusätzlich noch für seinen Kundenservice ausgezeichnet.

"

Wir sind überwältigt von dieser Auszeichnung und danken unseren Kund:innen für ihr Vertrauen. Unsere Business Kund:innen wissen an wen Sie sich wenden müssen. Die DenizBank

(Wien)

AG ist stolz darauf, als ausgezeichnete Bank im B2B-Bereich anerkannt zu werden. Wir werden weiterhin hart arbeiten, um unseren Kund:innen exzellenten Service und attraktive Konditionen zu bieten”

,

betont ein Sprecher der DenizBank (Wien) AG.

Link zu den Studienergebnissen:

Deutscher B2B-Award 2024 - DtGV

Link zu DenizBank (Wien)

AG:

Firmenkunden | DenizBank (Wien) AG

Über die DenizBank AG

Die DenizBank AG wurde 1996 gegründet und ist eine österreichische Universalbank. Sie unterliegt dem österreichischen Bankwesengesetz und ist Mitglied bei der gesetzlichen einheitlichen Sicherungseinrichtung der Einlagensicherung AUSTRIA GmbH. Die DenizBank AG ist Teil der DenizBank Financial Services Group, die sich seit 2019 im Besitz der Emirates NBD Gruppe befindet.

Die DenizBank AG hat eine Zentrale in Deutschland in Frankfurt am Main unter der Bezeichnung DenizBank (Wien) AG, Zweigstelle Frankfurt/Main.

Die DenizBank AG bietet Privat- und Geschäftskund:innen ein umfangreiches Angebot an Einlage- und Kreditprodukten. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Investitionskrediten, Projekt- und Außenhandelsfinanzierungen und individuellen Finanzierungslösungen, die flexibel an die Bedürfnisse der Kund:innen und Märkte angepasst werden.

Über DtGV:

Die DtGV – Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien verfolgt das Ziel, Verbrauchern bei ihren Entscheidungen mit objektiven Analysen zur Seite zu stehen. Die DtGV ist Teil der Consumer Guidance Group, die mit Verbraucherforschungsinstituten in ganz Europa aktiv ist.

Rechtlicher Hinweis:

Das ist eine Marketingmitteilung, die zu unverbindlichen Informationszwecken erstellt wurde. Sie ist keine Finanzanalyse und stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Empfehlung beziehungsweise eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten, Veranlagungen oder sonstigen Bankdienstleistungen dar. Diese Information ersetzt nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstumente und Veranlagungen teilweise erhebliche Risiken bergen. Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse von Anleger:innen und Kund:innen, etwa hinsichtlich Ertrag, finanzieller oder steuerlicher Situation, Risikobereitschaft oder individueller Geeignetheit von Bankdienstleistungen. Diese Information wurde von der DenizBank AG sorgfältig nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie wurde jedoch nicht von unabhängiger dritter Seite geprüft und verifiziert; es wird daher keine Garantie in Hinblick auf Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der enthaltenen Informationen und Meinungen abgegeben.

