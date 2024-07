GNW-Adhoc: KFSHRC führt über 5.000 erfolgreiche Nierentransplantationen durch

^RIAD, Saudi-Arabien, July 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal

Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) hat seit Beginn seines Transplantationsprogramms im Jahr 1981 5.000 Nierentransplantationen erfolgreich durchgeführt und gehört damit zu einer ausgewählten Gruppe führender Gesundheitszentren weltweit, die diesen Meilenstein erreicht haben. Allein im letzten Jahr hat das KFSHRC 80 pädiatrische Nierentransplantationen durchgeführt, die höchste Anzahl, die ein Krankenhaus in einem einzigen Jahr durchgeführt hat. Diese Leistung macht das Nierentransplantationsprogramm des KFSHRC zum größten seiner Art und übertrifft damit die Gesundheitszentren in den Vereinigten Staaten und Europa. In den letzten zehn Jahren hat das Programm ein erhebliches Wachstum erfahren. Seit 2010 wurden mehr als 3.000 Transplantationen durchgeführt und allein in den letzten drei Jahren etwa 1.250 Transplantationen. Darüber hinaus hat die Einrichtung des Programms für gepaarte Nierenspenden (Kidney Paired Donation KPD) die Transplantationslandschaft erheblich revolutioniert, indem die Herausforderung der Kompatibilität zwischen Patienten und ihren Spendern angegangen wurde. Dieses Programm hat Patienten geholfen, die sonst erhebliche Hindernisse bei der Suche nach geeigneten Spendern gehabt hätten. Durch die Erleichterung des Austauschs von Spendern, deren Blut- oder Gewebetypen nicht mit dem vorgesehenen Empfänger übereinstimmen, ist das KFSHRC im Vergleich zu anderen Gesundheitszentren in den Vereinigten Staaten und Europa führend bei Transplantationen durch gepaarte Spenden. Darüber hinaus setzt das Zentrum durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien nun vollständig auf minimal-invasive Chirurgie, einschließlich der Entnahme von Spendernieren mit Hilfe von Robotern. Die Chirurgen sind auch in der Lage, bei einer ausgewählten Gruppe von Patienten eine Nierentransplantation mit Hilfe der Roboterchirurgie durchzuführen. Dieses minimal-invasive Verfahren erhöht die Präzision und Sicherheit. Es ist wichtig zu wissen, dass die Überlebensraten der Nieren und der Patienten nach einem Jahr zwischen 97 % und 99 % liegen. Dieser Erfolg unterstreicht die Einrichtung eines hervorragenden Transplantationszentrums innerhalb der Organisation. Neben den routinemäßigen Nierentransplantationen ist dieses Zentrum auf komplexe Fälle spezialisiert, darunter solche, bei denen verschiedene Blutgruppen, leichtgewichtige pädiatrische Patienten, Paartransplantationen und Patienten mit erhöhtem Body-Mass-Index betroffen sind. Das KFSHRC hat seinen Status als führende Einrichtung im Nahen Osten und in Afrika das zweite Jahr in Folge beibehalten und rangiert weltweit auf Platz 20 unter den 250 besten akademischen medizinischen Zentren der Welt. Laut Brand Finance wurde es auch als die wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten im Jahr 2024 ausgezeichnet. Außerdem wurde es vom Newsweek Magazine unter die 250 besten Krankenhäuser der Welt gewählt.