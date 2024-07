GNW-Adhoc: Vom Notruf zur Versorgung: ESO erwirbt Logis Solutions und erfindet die Notfallversorgung neu

^AUSTIN, Texas, July 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ESO, ein führendes Daten- und

Softwareunternehmen, das Rettungsdienste, Feuerwehren, Krankenhäuser sowie staatliche und bundesstaatliche Behörden unterstützt, hat Logis Solutions übernommen, ein weltweit führendes Unternehmen, das ergänzende Einsatzleitrechner-, Logistik- und Abrechnungssoftware für Rettungsdienste, Feuerwehren, Notfallkommunikationszentren und Krankenhäuser anbietet. ESO und Logis schließen sich zusammen, um Daten und Arbeitsabläufe von der Annahme von Notrufen über die Disposition von Einsätzen bis hin zur Rechnungsstellung in das gesamte Notfallmanagement zu integrieren. Die Logistiksoftware von Logis baut auf der Grundlage von ESO auf und unterstützt Rettungsdienste, Feuerwehren und Krankenhäuser. Sie stellt Rettungsleitstellen und Notrufzentralen die datenbasierten Insights von ESO zur Verfügung und verbessert gleichzeitig mobile integrierte Gesundheitsfunktionen. ?Wir stehen vor einem Wendepunkt für unsere Branchen, an dem technologische Fortschritte und Daten zusammenkommen", so Eric Beck, Präsident und CEO von ESO. ?Wir haben unsere Technologie und unsere Dienstleistungen weiterentwickelt, um die Ergebnisse in den Bereichen öffentliche Sicherheit und Gesundheitswesen für Gemeinden, Ersthelfer, Ärzte, Patienten und Forscher auf der ganzen Welt zu verbessern." Logis und ESO werden die Ergebnisse von ESO, Daten aus dem Rettungsdienst, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz nutzen, um eine Reihe von transformativen Lösungen zu entwickeln, die eine intelligente Ressourcenverteilung und bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung fördern und gleichzeitig einen höheren Mehrwert für den Rettungsdienst und das Gesundheitswesen schaffen. Zu den neuen Möglichkeiten, die sich durch diese kombinierten Technologien ergeben, gehören: * Intelligente Ressourcenplanung: Steigerung der Effizienz von Betriebsabläufen und Verbesserung der Gesundheits- und Sicherheitslage in den Gemeinden durch die Vernetzung von Notfallkommunikation, Einsatzkräften und Krankenhausergebnissen, um die richtigen Ressourcen zur richtigen Zeit und zu angemessenen Kosten bereitzustellen. * Neuartige Versorgungsmodelle: Integriertes Produkt-Ökosystem und vorausschauendes Systemstatus-Management, die eine mobile integrierte Gesundheitsversorgung, innovative Versorgungsleistungen und wertorientierte Arbeitsabläufe ermöglichen. * Umsatzoptimierung: Nahtlose Unterstützung des Revenue Cycle Management für die Abrechnung und Umsatzförderung von Rettungsdiensten durch integrierte Daten, Interoperabilität und Automatisierung. ?Diese Integration stellt einen visionären Schritt in eine Zukunft dar, in der Daten über die öffentliche Sicherheit nicht in Silos gespeichert werden, sondern in der alle Sektoren der Gesundheits- und Sicherheitsversorgung zusammenarbeiten, um ein stärker vernetztes und reaktionsfähigeres System zu schaffen", erklärte René Munk Joergensen, Partner bei Logis. ?Wir haben in den letzten Jahren eine deutliche Weiterentwicklung der Datennutzung in diesem Bereich erlebt. Dieser nächste große Schritt wird die Branche und unsere Nutzung von Technologie verändern." Gemeinsam werden die beiden Unternehmen weiterhin Innovationen für die Branche entwickeln, um die Gesundheit und Sicherheit in den Gemeinden durch die Kraft vernetzter Daten zu verbessern. Über ESO ESO (ESO Solutions, Inc.) hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Gesundheit und Sicherheit in den Gemeinden mithilfe von Daten zu verbessern. Seit seiner Gründung im Jahr 2004 entwickelt das Unternehmen innovative, benutzerfreundliche Software, um den sich ändernden Anforderungen der heutigen Rettungsdienste, Feuerwehren, Krankenhäuser sowie staatlichen und bundesstaatlichen Behörden gerecht zu werden. ESO bedient derzeit Tausende von Kunden in ganz Nordamerika mit einem breiten Software-Portfolio, darunter das branchenführende ESO Electronic Health Record (EHR) (https://www.eso.com/ems/ehr/) - die elektronische Patientenakte der nächsten Generation, ESO Health Data Exchange (HDE) (https://www.eso.com/ems/health-data-exchange/) - die erste Plattform ihrer Art für die Interoperabilität im Gesundheitswesen, ESO Fire RMS (https://www.eso.com/fire/) - ein modernes System zur Verwaltung von Feuerwehrdaten, ESO Patient Registry (https://www.eso.com/hospital/patient- registry/) - Software zur Erfassung von Traumata, Verbrennungen und Schlaganfällen und ESO State Repository (https://www.eso.com/state-regional-and- federal-software/). ESO hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas und ist Teil des Vista Equity Partners-Portfolios. Weitere Informationen finden Sie unter www.eso.com (http://www.eso.com/). Über Logis Solutions Logis Solutions hat es sich zur Aufgabe gemacht, Notfalldiensten dabei zu helfen, eine bessere Versorgung zu gewährleisten, und bietet 911- Notrufzentralen, Feuerwehr- und Rettungsdiensten modernste Einsatzleitrechner- und Abrechnungslösungen an, darunter auch für Krankentransporte, die keine Notfälle sind, und für häusliche Pflegedienste. Die zuverlässigen, intuitiven und anpassbaren Produkte ermöglichen eine effiziente gemeinsame Datennutzung und verbessern Arbeitsabläufe, Rechnungsmanagement, Ressourcenzuweisung, Standortgenauigkeit und Reaktionszeiten. Logis Solutions wurde 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Naerum, Dänemark. Mehr dazu unter https://logissolutions.net (https://logissolutions.net/) Medienkontakt: Kaitlyn Karmout Kaitlyn.karmout@eso.com (mailto:Kaitlyn.karmout@eso.com) °