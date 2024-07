Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zur Wahl in Frankreich

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zur Wahl in Frankreich:

"Es sind zwei ernüchternde Botschaften, die von diesem Wahlsonntag in Frankreich ausgehen. Zum einen ist die EU in ihren Grundfesten erschüttert, was ihren Zusammenhalt in einer Welt angeht, in der die Demokratien immer mehr unter Druck geraten. Wenn der deutsch-französische Motor abgewürgt ist, dann droht der EU die geopolitische Bedeutungslosigkeit. Zum anderen: Dass die Allianz der Demokraten stärker ist als die Verheißungen der Populisten - darauf jedenfalls kann man in Europa nicht mehr zählen. Zumal sie in all ihren Schattierungen von gestrig, chauvinistisch, rechtsradikal und demokratiefeindlich für viele ihren Schrecken verloren haben. Erst mit parteipolitischer Professionalisierung wie aktuell die AfD in Deutschland und dann mit politischem Pragmatismus wie Giorgia Meloni in Italien und nun der RN in Frankreich greifen sie nach der Macht."/DP/jha