Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zur Frankreich-Wahl

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur Frankreich-Wahl:

"In anderen Demokratien müsste ein Parteichef oder Staatspräsident nach einer solchen Schlappe, einem solchen politischen Eigentor den Hut nehmen. In Frankreich, wo der Präsident von Verfassungswegen eine sehr starke Stellung hat, kann sich Emmanuel Macron bis auf Weiteres im Elysée-Palast halten. Er hat durch seine Sprecher schon vor einer Woche prophylaktisch verlauten lassen, ein Rücktritt käme für ihn nicht in Frage. Wie es scheint, hat er das Ausmaß seiner persönlichen Niederlage bis heute nicht erkannt: Als wäre nichts, hat er am Sonntagabend nach Bekanntwerden der Resultate einen feierlichen Appell an alle politischen Kräfte außer dem RN erlassen, mit einer "demokratischen und republikanischen" Front die Machtübernahme durch die Lepenisten zu verhindern. Dass er sie selber der Macht nähergebracht hat, scheint Macron entgangen zu sein."/DP/jha