TAGESVORSCHAU: Termine am 2. Juli 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 2. Juli 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Sainsbury, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Manz, Hauptversammlung 12:00 GBR: Marks and Spencer, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Sodexo, Q3-Umsatz USA: Kfz-Umsatz 6/24 TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbraucherpreise 6/24 (vorläufig) 09:00 AUT: Verbraucherpreise 6/24 (vorläufig) 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 6/24 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 5/24 11:00 EUR: Verbraucherpreise 6 /24 (vorläufig) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 5/24 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Deutsch-polnische Regierungskonsultationen in Warschau. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist in Begleitung mehrerer Minister nach Polen. DEU: Beginn Fachkongress und Branchentreff der Automobilbranche, Stuttgart DEU: Erstanlauf des Kreuzfahrtschiffs «M/S Queen Anne» in Hamburg, Hamburg DEU: Pressetag Internationale Fahrrad-Fachmesse Eurobike, Frankfurt/M. ++14:00 DEU: Pk Bosch eBike Systems zu Innovationen 09:30 DEU: Digitale Halbjahres-Pk Bundesverband Deutsche Säge- und Holzindustrie, Berlin 10:00 DEU: Pk ZVEI-Fachverband Batterien zur Lage der Batterieindustrie in Deutschland, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Bilanz-Pk der Diehl-Gruppe, Nürnberg

