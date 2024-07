Valora Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Valora eröffnet ersten avec Store mit integriertem Brezelkönig



Muttenz – Valora baut ihre Position als führende Schweizer «Foodvenience»-Anbieterin weiter aus. Im neu umgebauten avec Store an der Raststätte Deitingen integriert Valora erstmals einen Brezelkönig «Clip-in». Auf eigener Fläche im avec Store bereitet Brezelkönig von Montag bis Sonntag Brezeln, Sandwichs und Hot Dogs vor Ort täglich frisch zu. Der neue Brezelkönig im avec Store Deitingen ist der erste Brezelkönig an einer Autobahn-Raststätte.

Mit dem Vereinen eines frischen Food- und Convenience-Angebots («Foodvenience») entspricht Valora der stetig wachsenden Konsumentennachfrage nach schnellem Einkaufen und frisch zubereitetem Essen für unterwegs. Nach der erfolgreichen Einführung des Konzepts «The Kitchen» by avec im Mai dieses Jahres – der Integration einer offenen Küche für warmen take-away Food im avec Store in der Nähe der Uni Zürich – erweitert Valora ihr frisches in-Store Food-Angebot nun mit dem ersten Brezelkönig «Clip-in».

«Mit der erstmaligen Einführung eines Brezelkönig ‘Clip-in’ in unserem neuen avec in Deitingen erweitern wir unsere Optionen, je nach Location zielgruppengerecht frisch zubereitetes Essen auf unseren Retail-Flächen anzubieten», sagt Roger Vogt, CEO Retail bei Valora. «Gerade im out-of-home Food-Bereich sehen wir auch über die kommenden Jahre grosses Wachstumspotential.»

Monika Zander, Managing Director bei Food Service Schweiz, ergänzt: «Die Integration von Brezelkönig in neue und bestehende avec Stores bietet uns die Möglichkeit, mit unserem Brand weiter zu wachsen und unsere frischen Brezeln und Sandwiches schweizweit noch näher an die Kundinnen und Kunden zu bringen.»

Der Brezelkönig «Clip-in» im avec an der Raststätte Deitingen ist der erste Pilot Betrieb seiner Art und soll bei erfolgreicher Umsetzung auf weitere avec Stores an Hochfrequenz-Standorten ausgeweitet werden.

Über Valora

Tagtäglich engagieren sich rund 15‘000 Mitarbeitende im Netzwerk von Valora, um den Menschen unterwegs mit einem umfassenden Foodvenience-Angebot das kleine Glück zu bringen – nah, schnell, praktisch und frisch. Die rund 2‘700 kleinflächigen Verkaufsstellen von Valora befinden sich an Hochfrequenzlagen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg und den Niederlanden. Zum Unternehmen gehören unter anderem k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo, Frittenwerk und die beliebte Eigenmarke ok.– sowie ein stetig wachsendes Angebot an digitalen Services. Ebenso betreibt Valora eine der weltweit führenden Produktionen von Laugengebäck und profitiert im Bereich Backwaren von einer stark integrierten Wertschöpfungskette. Die Valora Gruppe mit Firmensitz in Muttenz in der Schweiz ist die europäische Retaileinheit von Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA).



