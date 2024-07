Aktien Europa Schluss: Aufwärts - Anleger setzen wieder auf Zinssenkungen

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Mittwoch die Vortagesverluste mehr als wettgemacht. Marktbeobachter führten die Hoffnung auf Zinssenkungen in den USA als Grund für eine gute Stimmung an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 1,21 Prozent auf 4.965,80 Punkte. Damit setzte sich das Auf und Ab des EuroStoxx 50 unterhalb von 5.000 Punkten der vergangenen Wochen fort. Ein klarer Trend zeichnet sich weiterhin nicht ab.

Der französische Cac 40 kletterte am Mittwoch um 1,24 Prozent auf 7632,08 Zähler. Der britische Leitindex FTSE 100 blieb einen Tag vor der Parlamentswahl im Vereinigten Königreich mit plus 0,61 Prozent etwas zurück und schloss bei 8171,12 Punkten./bek/he