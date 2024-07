Aktien New York: Stagnation - Verkürzter Handel vor Feiertag

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen hat sich am Mittwoch im frühen Handel nicht viel getan. Zwar erreichte der technologielastige Nasdaq 100 unmittelbar zum Handelsbeginn eine Bestmarke knapp über 20.000 Punkten, gab die ohnehin schmalen Gewinne aber rasch wieder ab. Zuletzt lag der Index nahezu unverändert zum Vortag bei 20.013 Zählern.

Mit dem Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 0,1 Prozent auf 39.363 Punkte nach oben. Der marktbreite S&P 500 lag ebenfalls mit 0,1 Prozent im Plus bei 5.513 Zählern.

Wegen des anstehenden Nationalfeiertags endet der Handel an den US-Märkten am Mittwoch bereits um 19.00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Am Donnerstag findet in den USA wegen "Independence Day" kein Handel statt./bek/he