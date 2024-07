ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Grenke auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat Grenke auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Leasingspezialist habe im vergangenen Quartal so viel Neugeschäft verzeichnet wie nie zuvor, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er fühle sich in seiner Einschätzung bestätigt, dass das Unternehmen wieder in der Spur sei und zu einem dauerhaften Portfoliowachstum zurückkehren sollte./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2024 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------