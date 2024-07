EQS-News: Amprion erzielt Spitzenbewertung bei ESG-Ratings von Sustainable Fitch

EQS-News: Amprion GmbH / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Dortmund, Mittwoch, 3. Juli 2024

Weitere Verbesserungen des ESG-Ratings bestätigen erfolgreiche Nachhaltigkeitsstrategie von Amprion

ESG-Ratings von „2“ in allen drei Kategorien „Entity“, „Instrument“ und „Framework“ bestätigt

ESG-Entity-Bewertung von 70 auf 76 gesteigert

Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion hat von der renommierten Ratingagentur Sustainable Fitch erneut ein hervorragendes ESG-Rating erhalten.

Die ESG-Ratings von Sustainable Fitch werden auf einer Skala von eins bis fünf vergeben, wobei die Einstufung „1“ eine vollständige Übereinstimmung mit den ESG-Best Practices darstellt.

Amprion als Unternehmen („Entity) wurde erneut mit der Einstufung „2“ bewertet. Die Steigerung der Punktzahl in der ESG-Entity-Bewertung von 70 auf 76 bestätigt die kontinuierlichen Verbesserungen und den positiven Beitrag zu Umwelt und Gesellschaft, den Amprion leistet.

Auch das Rating zum Green Finance Framework sowie die ausstehenden grünen Anleihen von Amprion wurden mit der Einstufung „2“ bestätigt.

„Die Verbesserungen in den Ratings von Sustainable Fitch sind das Ergebnis gemeinsamer Anstrengungen und dem Fokus auf die Umsetzung unserer erfolgreichen Nachhaltigkeitsstrategie. Die durchweg positive Bewertung unserer Nachhaltigkeitsleistung in allen drei Bereichen Unternehmen, Green Finance Framework und unserer grünen Anleihen sind ein wichtiger Baustein für unseren langfristigen Erfolg am Kapitalmarkt“ sagt Peter Rüth, Chief Financial Officer von Amprion.

Sustainable Fitch nimmt in seinem ESG-Rating-Prozess eine separate Bewertung der Nachhaltigkeitsleistung des Unternehmens, des Green Finance Frameworks sowie der ausstehenden grünen Finanzinstrumente vor. Dies dient Investoren als Maßstab zur Risikobewertung.

Sustainable Fitch hebt in seiner Bewertung Amprions Berichterstattung gemäß dem internationalen Global Reporting Initiative-Standard sowie die gesteigerte Transparenz durch die regelmäßige Veröffentlichung des Amprion Green Finance Investor Reports positiv hervor. Dies ermöglicht es Stakeholdern, die Nachhaltigkeitsleistungen des Unternehmens klar zu beurteilen. Weitere wichtige Faktoren für das Ratingergebnis sind die umfassende Offenlegung der Treibhausgasemissionen, ein angemessenes Risikomanagement sowie der Ansatz von Amprion in Bezug auf Menschen- und Arbeitsrechte, der den Best-Practices des Marktes entspricht.

Neben Sustainable Fitch wird Amprion ebenfalls von der Ratingagentur Sustainalytics im Bereich der Nachhaltigkeit bewertet. Bei Sustainalytics zählt Amprion weltweit zu den Top-Unternehmen in der Industrie und der Region. Derzeit beläuft sich das ESG-Rating auf 9,0. Amprion liegt damit im bestmöglichen Bereich „negligible risk“.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Patrick Wang

Leiter Investor Relations

T +49 231 5849-12297

E-Mail:

ir@amprion.net

Amprion verbindet

Die Amprion GmbH ist einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland. Unser 11.000 Kilometer langes Höchstspannungsnetz transportiert Strom in einem Gebiet von der Nordsee bis zu den Alpen. Dort wird ein Drittel der Wirtschaftsleistung Deutschlands erzeugt. Unsere Leitungen sind Lebensadern der Gesellschaft: Sie sichern Arbeitsplätze und Lebensqualität von 29 Millionen Menschen. Wir halten das Netz stabil und sicher – und bereiten den Weg für ein klimaneutrales Energiesystem, indem wir unser Netz ausbauen. Mehr als 2.700 Beschäftigte in Dortmund und an mehr als 30 weiteren Standorten tragen dazu bei, dass die Lichter immer leuchten. Zudem übernehmen wir übergreifende Aufgaben für die Verbundnetze in Deutschland und Europa.

