Handelssysteme – ADX und DMI – Ein Traum-Duo

Heute stellen wir Ihnen ein bereits recht betagtes, aber erprobtes Handelssystem vor. Dieses besteht aus den beiden Komponenten ADX und DMI.

Wann ist ein Trend ein Trend?

Der Average Directional Index, wie der ADX richtig heißt, soll dem Trader sagen, ob ein Trend vorliegt oder nicht. Dies ist vor allem wichtig, da Trendfolgeansätze in starken Trendphasen besonders gut funktionieren und in Seitwärtsphasen dagegen nicht. Daher ist die Trendqualität für den Anleger immens wichtig. Der von Welles Wilder entwickelte Indikator bewegt sich in einer Spanne zwischen 0 und 100. Interessant sind aber die Schwellen zwischen 20 und 40. Oberhalb des Wertes von 20 liegt eine Trendphase vor und darunter entsprechend eine Seitwärtsphase. Steigt der ADX in Richtung der Marke von 40, deutet dies auf eine Trendbeschleunigung hin. Oberhalb der Schwelle von 40 läuft allmählich der Motor heiß und die Gefahr einer Korrektur oder Trendumkehr nimmt zu. Vor allem dann, wenn der ADX unter den Wert von 40 fällt.

