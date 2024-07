Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Haushaltstheater der Ampel

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Haushaltstheater der Ampel:

"Alle drei Parteien sind in den Verhandlungen so hoch auf die Bäume geklettert, dass sie nun kaum wieder herunterkommen. In allen werden daher bereits Exit-Szenarien durchgespielt: Christian Lindner fragt sich, ob seine FDP nicht wahrscheinlicher über die Fünf-Prozent-Hürde kommt, wenn er den Koalitionsbruch wagt. In der Grünen-Spitze hat sich der Eindruck verfestigt, in der Ampel sowieso nichts mehr durchsetzen zu können. Und SPD-Kanzler Olaf Scholz neigt zwar nicht zu Übersprungshandlungen, bei seiner eigenen Partei kann er sich seit der Europawahl aber nicht mehr so sicher sein."/DP/jha